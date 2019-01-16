美方發表大陸軍力報告 華春瑩：美會掉進自己挖的坑裡

2019年01月16日 19:53 中時 藍孝威

美國國防情報局發表大陸軍力報告，稱大陸以「武力收復台灣」作為軍事現代化的主要動力，還表示大陸已迅速建立了一支具有強大殺傷力的軍隊來覆蓋海陸空、太空和信息等領域，以便讓陸方將自己的意志強加於所在區域或更遠地區。大陸外交部發言人華春瑩今天（16日）在例行記者會上回應，美方有關報告罔顧事實，其中的無端指責非常荒謬。

華春瑩表示，大陸注意到美國國防部剛剛發表《中國全球擴張對美防務影響評估報告》，大陸還需要時間做深入認真研究，但可以給媒體一個初步回應。

華春瑩痛批，美方有關報告罔顧事實，充滿冷戰思維和零和博弈思想，對大陸的發展道路、戰略意圖和國防建設妄加猜測和評論，其中有些無端指責非常荒謬，極不專業，陸方對此堅決反對。

華春瑩表示，大陸認為，陸美兩軍發展健康穩定的關係對陸美兩國有利，對世界有利。希望美軍方理性、客觀和正確看待大陸發展，以實際行動維護陸美兩國和兩軍關係大局。

華春瑩強調，第一，大陸堅持走和平發展道路。大陸自力更生地發展與自身實力相適應的國防力量，是為了更好地維護自身的主權、安全和發展利益，更好地維護世界和地區的和平與穩定。

華春瑩說，第二，大陸是遵守國際和地區規則的模範。大陸主張通過遵守規則而不是運用武器維護利益。實際上正如大家所看到的，即便像美國這樣擁有超強軍力的超級大國，也無法為所欲為。大陸希望美方同樣尊重和遵守國際規則，而不是為發展更多殺傷性力量以獲取更多軍力優勢尋找甚至製造各種藉口。

華春瑩說，第三，台灣問題是大陸內政。正如習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話中指出的，大陸願為和平統一創造廣闊空間，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。大陸敦促美方恪守一個中國政策，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

華春瑩表示，第四，她還要提醒美方有些人，和平與發展是當今世界的時代潮流，是各國人民的共同願望。美方有些人如果不抬頭仰望星空，而只顧低頭尋找陷阱，甚至熱衷挖坑，到頭來可能就會掉進自己挖的坑裡。

(中時 )