虐童案頻傳社福團體：「雞婆」一點通報113

2019年01月16日 19:40 中時 王思慧

2019年才剛開始，就發生多起震驚社會的兒童保護案件，社福團體表示，6歲以下的孩子較缺乏自我保護能力，一直是受虐的高峰族群，民眾如果聽到鄰近住家傳出打罵聲、孩子求救聲，或是看到身邊孩子有被責打的傷痕、衣著髒亂等，可「雞婆」一點撥打113，通報人的身分資料遵循保密原則，幫助受虐兒脫離險境。

家扶表示，根據衛福部資料顯示，0至6歲受虐兒少比例逐年攀升，2018年第一季至第三季發生於家庭內的兒少保護案件中、6歲以下受虐人數，高達的32.04％，與2012年（20.88％）相較，高出11個百分點。

家扶指出，今年1月份才短短半個月，就有4起兒虐事件是透過網路爆料，民眾關懷受虐兒的初衷值得肯定，但在爆料過程中可能曝光受虐兒少身份對孩子帶來風險，家扶再次呼籲民眾如發現疑似受虐兒，仍能善用通報系統。

世界展望會表示，最近的兒虐事件可發現，「情緒失控」常是造成兒虐事件的理由。家長應知道在管教孩子時，是讓孩子知道自己哪裡做錯及如何改進，而不是用情緒讓孩子陷入恐懼。若發現自己在管教孩子時情緒起伏大，呼籲家長先深呼吸或離開現場，避免無法控制情緒造成憾事。

世展會說，家長若遇到經濟、婚姻、親子、工作等壓力無法紓解，請主動尋求協助，不要因為「家醜不可外揚」的觀念而拒絕他人幫助，不要讓孩子成為大人高壓情緒下的受害者。

兒福聯盟指出，《兒童及少年福利與權益保障法》第112條雖規定，故意對兒童及少年犯罪者，可加重其刑至二分之一；但與虐童有關的刑法第286條，對於凌虐或妨害16歲以下兒少身心發育的加害人，最高只處5年以下有期徒刑，即使另依刑法第277條傷害罪加重虐童者的刑責二分之一，刑度仍過低，與幼童遭殘忍手法凌虐的身心創傷相比，不符社會期待。

兒盟呼籲立法院，應儘速推動虐童相關的刑法修正案，讓施虐者能受到對等的處罰，藉此捍衛受虐孩子的司法正義。

(中時 )