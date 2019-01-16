辣妹勁歌熱舞 花蓮監獄宛如LIVE演唱會

辣妹團體HOTSHORK勁歌熱舞讓監獄學員們超興奮。（許家寧攝）

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辣妹團體HOTSHORK勁歌熱舞讓監獄學員們超興奮。（許家寧攝）
「台灣嘻哈始祖」劉福助與向娃重現秀場橋段，炒熱氣氛，（許家寧攝）
「台灣嘻哈始祖」劉福助說學逗唱，有受刑人技癢上台熱舞。（許家寧攝）
花蓮監獄舉辦春節聯歡活動，歌手勁歌熱舞讓300多名受刑人high翻天。（許家寧攝）

農曆春節將至，花蓮監獄與九太科技合作，將秀場搬進監獄找來「台灣嘻哈始祖」劉福助、向娃、陳美鳳、阿吉仔等資深藝人唱唱跳跳，尤其辣妹團體HOTSHORK動感熱舞更讓現場300多名受刑人high翻天，抓緊機會和偶像握手，一掃監獄滯悶的氣氛。

九太科技連續18年舉辦全國監獄公益關懷演出，董事長沈會承以過來人為學弟妹加油打氣，勉勵受刑人只要肯改變向善，每個人都有能力變成董事長；曾是「星光幫」最小成員的歌手謝震廷，高歌一曲「回家」希望明年再來演出時，不要再看到同學，早日回家。

去年金曲獎表演造成轟動的「台灣嘻哈始祖」劉福助說學逗唱與向娃帶動跳炒熱氣氛，還邀請學員登台共舞，重現昔日秀場搞笑橋段，逗得學員歡笑不斷，3名動感辣妹勁歌熱舞領著台下高舉雙手搖擺，熱鬧氣氛宛如花蓮年度盛事夏戀嘉年華演唱會。

藝人紀寶如分享與縱火犯湯銘雄間的恩怨情仇，當年因為湯縱火燒掉神話KTV造成丈夫余龍命喪火場，為了養家下海陪酒，兒子還因此走偏沉淪毒海，透過信仰，讓她放下仇恨，讓愛走進來，兒子服刑後終於了解母親一片苦心，喚回迷途的兒子。

「最美的歐巴桑」陳美鳳還發給2名攜子入監的女囚紅包，當小朋友的壓歲錢。花蓮監獄祕書王恩先表示，春節是華人團圓的日子，感謝九太科技巡迴監所演出，陪伴受刑人提前體驗過年歡愉氣氛，相信收容人若有感動，願意改變自己，努力走向正途。

(中時 )

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