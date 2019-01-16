不堅持修民法 同婚團體：專法應以婚姻為名

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同婚公投挫敗後，同性婚姻確定朝專法前進，過去堅持修《民法》的同志團體態度也開始轉變。昨日多個同志團體集結向新閣揆蘇貞昌喊話，呼籲即使是訂專法，也須比照《民法》保障內容，以「婚姻」名義保證同婚，才符合大法官釋字748號解釋對基本人權及平等權的原則。

由反同團體提出的「愛家」公投於去年11月24日全數過關，依公投法規定，政院應於去年11月30日中選會公告投票結果隔日起3個月內，亦即今年3月前提出對應公投結果的法律案。

儘管民進黨內部對於是要修民法或立專法意見分歧，但因公投有其強制力，因此目前所謂「民法派」在綠營幾乎很難有聲量；其中最具代表性的綠委尤美女昨晚受訪時就說，公投通過後，就是要依照公投結果立專法，同志團體也接受這樣的現實。

但尤美女強調，即便是立專法，也須符合大法官釋字748號解釋，也就是「婚姻是基本人權，不管性別傾向都應享有跟誰結婚、要不要結婚的基本權利」；同時，專法的規範必須謹守兩大原則，分別是基本人權及平等權，婚姻效果必須與異性戀完全一樣，不能有任何不同。

隨著政院、民進黨團立場趨向一致，昨多個同志團體出面召開記者會時，也不再像過去堅修《民法》。

婚姻平權大平台副總召鄧筑媛指出，修《民法》最能保障同志權益，但在知道執政黨傾向立專法後，他們希望能訂定有「實質婚姻名義」的專法，以合乎釋憲平等原則。

台灣伴侶權益推動聯盟常務理事許秀雯則表示，他們並未放棄修《民法》這條路，但政府最後若仍決定推專法，不但要讓同性可以結婚，法案名稱也要稱之為婚姻，而不是伴侶、共同生活或家屬；她說，要實現平等權要求，專法對於婚姻、配偶相關的權利義務，當然也必須與《民法》實質平等。她強調，最後提出的專法若不合乎大法官釋憲文，同婚團體會抗爭到底。

對於立專法的程序，民進黨立院黨團幹事長李俊俋表示，這部分黨團不會提版本，而是由行政院直接處理；至於名稱目前仍未定案，內容則會兼顧大法官解釋及公投內容。

特別的是，由於民進黨過去是相對傾向修《民法》，如今作法轉變後，為避免讓立委為難，李俊俋說，同婚屬於個人價值，因此，未來法案送進立院後黨團傾向開放投票，不會祭出黨紀強制要求怎麼做，但這仍有待黨團開會做最後決議。

(中時 )

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