弘道大林站辦「到宅圍爐」溫暖失能長者

2019年01月16日 20:09 中時 張亦惠

弘道老人福利基金會大林服務站16日中午舉辦「到宅圍爐」活動，在81歲簡阿嬤家中客廳舉辦圍爐餐，並邀請鄰近的2位弘道AIO長期照顧服務的失能長者，以及弘道社工一起到宅享圍爐餐。弘道老人福利基金會張儀芬組長表示，藉由每年的「寒冬助老，刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，讓長輩增加社會參與並感受社會溫暖好過年。

弘道社工表示，81歲的簡阿嬤與66歲周阿嬤，兩人因年輕時撥筍子認識，目前皆獨居大林鄉下，是弘道大林社服中心AIO長期照顧服務的失能長者，服務時發現，行動不便的周阿嬤鮮少踏出家門，因此藉由寒冬助老服務，接送周阿嬤到簡阿嬤家中圍爐過新年，兩位長輩都相當開心，直說「你們辦這活動真好」。

弘道老人福利基金會張儀芬組長表示，弘道老人福利基金會大林社服中心在大林鎮在地關懷服務250位獨居、弱勢、失能長者及120位社區長者，每到寒冬歲末皆會發起「寒冬助老，刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計劃，藉由除舊佈新辦年貨、送年菜、到宅圍爐與走春迎新等服務，讓長輩感受社會溫暖。

張儀芬也說，目前彰化至嘉義各服務站寒冬助老服務經費尚缺220萬元，歡迎民眾一起響應2019第一件好事，一起響應「寒冬助老刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫。

(中時 )