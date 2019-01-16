搶賺過年財新市農會推毛豆香腸伴手禮

新市區農會今年首度推出「芋見．豆豆豬」毛豆香腸伴手禮盒，讓民眾在過年時也能品嚐新市毛豆絕佳風味。（李其樺攝）

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新市區農會今年首度推出「芋見．豆豆豬」毛豆香腸伴手禮盒，內含1包茶豆莢、2包毛豆莢1包毛豆香腸，豬肉選用善化肉品市場推薦並通過安全檢驗的新鮮豬肉做香腸，每盒499元。（李其樺攝）
新化區農會推出大目降鳳梨酥、大目降鳳梨乾、胡麻油、清油、新纖棒和水梨做為過年伴手禮。（李其樺攝）
新化區農會推出大目降鳳梨酥、大目降鳳梨乾、胡麻油、清油、新纖棒和水梨做為過年伴手禮。（李其樺攝）

新年即將到來，各地區農會結合當地農特產，開發出新商品，要搶賺過年財；其中新市區農會結合新市特產毛豆，今年首推香腸毛豆伴手禮盒，由於風味佳，得到不錯口碑，距離過年還有半個多月，就已經接到不少預購訂單。新化區農會則推出土鳳梨酥、鳳梨乾伴手禮盒，同樣受到民眾歡迎。

新市區為台南市最大毛豆產地，種植面積約110公頃，因為新市區農會每年推陳出新，成功打造毛豆品牌；去年下半年新市區農會首度開發出毛豆香腸，並在去年的新市毛豆節提供民眾免費試吃，獲得不少好評。

新市區農會總幹事李美嬅表示，今年為了搶攻春節伴手禮市場，特別推出「芋見．豆豆豬」毛豆香腸伴手禮盒，讓民眾在過年時也能品嚐新市毛豆絕佳風味，也藉由包裝盒上諧音吉祥語，祝福民眾豬年能「豆」你歡樂、「豬」事圓滿。

新市區農會推廣主任鄭玉梅表示，毛豆香腸伴手禮盒內含1包茶豆莢、2包毛豆莢1包毛豆香腸，豬肉則選用善化肉品市場推薦並通過安全檢驗的新鮮豬肉做香腸，每盒499元，目前共生產2000盒，數量有限，呼籲民眾趁早預訂搶購。

另外，新化區農會推出大目降鳳梨酥、大目降鳳梨乾、胡麻油、清油、新纖棒和水梨做為過年伴手禮，其中大目降鳳梨酥使用3號土鳳梨作內餡，具備獨特香氣與濃郁酸甜，加上皮薄內餡多，香酥可口不黏牙；鳳梨乾清香甘甜，兩者皆為新化區農會人氣伴手禮。

(中時 )

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