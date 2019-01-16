減肥藥含瀉藥 數百萬粒吃下肚

2019年01月16日 20:03 中時 許素惠

檢方和衛生單位共同查緝含有瀉藥成分的減肥藥半成品。（許素惠翻攝）

檢方和衛生單位共同查緝含有瀉藥成分的減肥藥原料。（許素惠翻攝）

檢方和衛生單位共同查緝含有瀉藥成分的減肥藥原料。（許素惠翻攝）

檢方和衛生單位共同查緝含有瀉藥成分的減肥藥，查扣多燕瘦益生菌酵素錠庫存成品44萬1520粒、半成品1320.63公斤，。（許素惠翻攝）

檢方和衛生單位共同在台中和屏東等地查獲含有瀉藥成分的減肥藥。（許素惠翻攝）

真么「瘦」！減肥藥竟含瀉藥成分，檢調會同衛生單位查緝市售「俏變青蘋果酵素片」、「多燕瘦（「Dayeonsu」）益生菌酵素錠」減肥藥，含瀉劑Desacetylbisacodyl成分，違反《藥事法》，查扣多燕瘦益生菌酵素錠庫存成品44萬1520粒、半成品1320.63公斤，初估有數百萬粒被吃下肚，上海總公司吳姓代表及台中公司葉姓負責人坦承犯行，各主動繳交100萬、30萬元犯罪所得，都被諭知10萬元交保。

其餘喬本生醫公司洪姓總監、黃姓廠長，以及鑫淨公司李姓負責人、多燕瘦健康事業公司何姓負責人等，分別以120萬、100萬、25萬及5萬元等金額交保候傳。

雲林地檢署獲報指雲林縣鑫淨公司涉嫌使用台灣地區蝦皮商城、Yahoo奇摩拍賣等網路通道，以食品名義陳列、販賣俏變青蘋果酵素片、多燕瘦（「Dayeonsu」）益生菌酵素錠等疑似偽藥，檢調與衛生單位共同查緝，去年底循線查獲隨機取樣送交鑑驗後，結果今天出爐，確實發現均含瀉劑Desacetylbisacodyl成分。

檢方查知，該多燕瘦益生菌酵素錠係由多燕瘦減肥服務上海總公司吳姓代表自大陸引進核心原料，再交屏東縣喬本生醫公司在台製造，而委託雲林縣鑫淨公司李姓負責人、台中市多燕瘦公司葉姓負責人，以及多燕瘦健康事業公司（原名：伊東資訊科技有限公司）高姓負責人等人經銷代理，並透過南韓知名健美明星鄭多燕代言產品，吸引一般民眾注意，經由日常可見的網路拍賣平台或傳直銷方式對外流通販售。

檢方表示，但是該產品含西藥瀉劑Desacetylbisacodyl成分，若未經衛生主管機關許可製造，屬偽藥，在屏東縣、台中市搜索前述等公司營業處所，當場查扣多燕瘦益生菌酵素錠庫存成品44萬1,520粒、半成品1320.63公斤、契約書、帳冊及進銷貨紀錄等資料。

檢方偵查，吳姓代表等人對外宣稱多燕瘦（「Dayeonsu」）益生菌酵素錠係經過亞洲瘦身女王鄭多燕10年親研，產品已熱銷韓國、越南及新加坡等地，2016年10月間與喬本公司簽約時，還廣邀媒體到場報導進軍台灣的消息，以韓國減肥明星的知名度為號召，吸引有意減肥的男女關注進而購買，但該產品未獲主管機關製造許可，外盒既未標示藥品字號，亦全無西藥成分說明，療效、副作用及安全性都未經證實，食用後恐危害身體，影響健康至鉅。

(中時 )