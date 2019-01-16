淨水池外新增波斯菊花海 邀民眾來山上走春

2019年01月16日 20:13 中時 李其樺

山上淨水池除了除夕休園，過年期間初一到初六仍正常開放，民眾可透過線上及現場預約，進入蝙蝠生態區觀賞蝙蝠。（李其樺翻攝）

山上區公所於今年2月1日至2月7日過年期間舉辦「金豬報喜－山上全國蘭花大賞」活動，除了蘭花競賽、街頭藝人表演，同時在通往山上淨水池路旁農田遍植波斯菊，目前已經花開5成；區長余基吉邀請民眾來山上區走春賞花、走訪老街古厝，還可進入淨水池蝙蝠生態區觀賞蝙蝠。

區長余基吉表示，山上迎春賞花季蘭花展活動每年皆於春節期間舉辦，備受遊客好評，今年特別在淨水池外道路遍植波斯菊，包括桃紅、粉紅、白色品種波斯菊目前皆已將近一半盛開，加上淨水池入口櫻花樹已陸續開花，屆時過年遊客可同時欣賞蘭花、櫻花、波斯菊，並拍照打卡留念。

余基吉說，過年期間遊客來山上區踏青賞花，還可走訪山上天后宮、林家古厝、山上淨水池園區等景點；還可走訪老街品嘗在地美食，如60餘年老冰店阿燕姨冰枝店，傳承三代老店國正食堂招牌手工彌月油飯、古早菜八寶丸、燴炒烏魚膘等，都是不容錯過的特色美食。

另外，位於山上區原台南水道的淨水池內的蝙蝠生態區，過年期間除了除夕休園，初一至初六上午8點半至下午5點半皆正常開放，台南市文化局古蹟營運科表示，過年期間比照平日，每日安排4梯次共開放200人名額進入蝙蝠生態區，民眾可透過線上及現場預約入場，蝙蝠生態區將開放參觀至今年2月28日止。

(中時 )