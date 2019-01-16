確保手提行李100％查驗 桃機防疫設三道關卡

農委會主委陳吉仲（中）表示，桃園機場即日起設置三道關卡，確保手提行李100％查驗。（游昇俯攝）

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非洲豬瘟防疫，行政院長蘇貞昌日前要求入境旅客手提行李查驗須做到100％，農委會非洲豬瘟中央災害應變中心今（16）日表示，在桃園機場X光機設備到位，建立長期入關查驗制度前，將針對來自非洲豬瘟疫區每天112航班旅客，增派40名人力人工檢查，以三道關卡做到100％查驗。

農委會主委、應變中心指揮官陳吉仲表示，目前台中、松山等機場手提行李已可透過X光機全面檢查，但桃園機場手提行李檢查率不足，即日起以三道關卡確保100％查驗。

第一道關卡針對來自非洲豬瘟疫區如大陸、港澳旅客，即日起每天112入境航班、增派40名人力，於旅客步出空橋登機門處，進行100％全面行李檢查及宣導；第二道關卡於移民署護照查驗台遞送宣導單並口頭告知；第三道關卡再於行李轉盤及紅、綠線通關通道，由檢疫犬加強抽驗。

陳吉仲表示，設置此三道防線，預估會增加旅客通關時間7到12分鐘，應不致擾民，防疫是長期作戰，現導入人力達到100％查驗，此模式將持續至X光機設備到位、建立長期檢查制度為止。他並說，加強查驗目的在於防疫，而不是處罰，故若有違規攜帶檢疫物，於前兩道關卡交出均不會受罰，只有在第三道入關處查獲才會開罰。

近期桃機將補上6部X光機支援行李查驗，陳吉仲亦說，包括設置位置考慮將由檢查耳溫處往前移至入關處，整體入關動線安排還須與關務署等單位跨部會協商，但6部X光機一定不夠，將陸續添購補足查驗所需設備。

此外，針對國內廚餘養豬場，農委會要求須向環保單位登記檢核才可繼續使用廚餘餵養，目前已有新北市等12縣市、共1097場養豬場申請再利用檢核，但仍有114場尚未申請檢核或轉用飼料。農委會副主委黃金城表示，因一周期限已過，將請畜牧處及環保署前往查緝，直接開罰。

(中時 )

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