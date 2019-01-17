主打中日式料理 大樂蔬食丼飯人氣夯

老闆娘陳素蓮和兒子在永康區經營大樂蔬食方至今滿2年多，多元化平價的蔬食料理和中、日式多樣口味擄獲不少素食客群味蕾。（李其樺攝）

友善列印
中時
大樂蔬食坊主打中、日式料理，丼飯系列口味將近10種，每樣丼飯都搭配3樣小菜、一碗味增湯和蒸蛋，價位平均150元上下，可說是平價實惠。（李其樺攝）
大樂蔬食坊丼飯除了淋上海苔片和炒蛋，每種口味的素肉排皆提供2人份，澎拜豪氣的份量十足給人飽足感。圖為黃金雪魚丼飯。（李其樺攝）
大樂蔬食坊另外提供薯條、炒菜脯蛋、日式炸豆腐等多元化點心。圖為日式揚出豆腐。（李其樺攝）

台南永康區大樂蔬食坊在當地營業滿2年，主打中、日式蔬食料理，口味多樣化，其中丼飯系列比照套餐規格，主餐搭配4菜1湯，平均價位150元就能享受仿日式口味的豐盛蔬食料理，因此擄獲不少素食客群味蕾，每逢周末店內必定座無虛席。

老闆娘陳素蓮因為宗教信仰因素，2017年起在永康區租下店面，和兒子共同經營起蔬食料理希望推廣素食；陳女兒子因為過去曾在日式料理店當過廚師，因此除了中式炒飯、鍋燒意麵、火鍋，也推出日式咖哩飯、丼飯、拉麵等多樣化的日式料理。

其中，光是丼飯系列口味就將近10種，每樣丼飯都搭配3樣小菜、一碗味增湯和一碗蒸蛋，價位平均150元上下，可說是平價實惠；而且丼飯除了淋上海苔片和炒蛋，每種口味的素肉排皆提供2人份，澎拜豪氣的份量十足予人飽足感。

除了丼飯，大樂蔬食坊讚岐拉麵系列也非常受到客人歡迎，其中人氣最夯的是南瓜牛奶拉麵和起士牛奶拉麵，拉麵也和丼飯同樣大碗裝，裡面滿滿的各式青菜，不添加人工味精和素料，飲下清香甘醇的湯頭令人回味不已！

大樂蔬食坊

地址：台南市永康區中山南路481號

電話：0938602313、062014979

營業時間：平日周三公休，過年期間休除夕，其餘時間全年無休。

菜單：丼飯系列139至230元、鍋燒系列80到130元、讚岐系列皆135元、火鍋系列260到280元、炒飯和燴飯系列65到159元。

(中時 )

我在花蓮大口呼吸找回新的自己 「來去新竹市住一晚」2月來還有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。