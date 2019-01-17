主打中日式料理 大樂蔬食丼飯人氣夯

2019年01月17日 07:11 中時 李其樺

大樂蔬食坊主打中、日式料理，丼飯系列口味將近10種，每樣丼飯都搭配3樣小菜、一碗味增湯和蒸蛋，價位平均150元上下，可說是平價實惠。（李其樺攝）

大樂蔬食坊丼飯除了淋上海苔片和炒蛋，每種口味的素肉排皆提供2人份，澎拜豪氣的份量十足給人飽足感。圖為黃金雪魚丼飯。（李其樺攝）

大樂蔬食坊另外提供薯條、炒菜脯蛋、日式炸豆腐等多元化點心。圖為日式揚出豆腐。（李其樺攝）

台南永康區大樂蔬食坊在當地營業滿2年，主打中、日式蔬食料理，口味多樣化，其中丼飯系列比照套餐規格，主餐搭配4菜1湯，平均價位150元就能享受仿日式口味的豐盛蔬食料理，因此擄獲不少素食客群味蕾，每逢周末店內必定座無虛席。

老闆娘陳素蓮因為宗教信仰因素，2017年起在永康區租下店面，和兒子共同經營起蔬食料理希望推廣素食；陳女兒子因為過去曾在日式料理店當過廚師，因此除了中式炒飯、鍋燒意麵、火鍋，也推出日式咖哩飯、丼飯、拉麵等多樣化的日式料理。

其中，光是丼飯系列口味就將近10種，每樣丼飯都搭配3樣小菜、一碗味增湯和一碗蒸蛋，價位平均150元上下，可說是平價實惠；而且丼飯除了淋上海苔片和炒蛋，每種口味的素肉排皆提供2人份，澎拜豪氣的份量十足予人飽足感。

除了丼飯，大樂蔬食坊讚岐拉麵系列也非常受到客人歡迎，其中人氣最夯的是南瓜牛奶拉麵和起士牛奶拉麵，拉麵也和丼飯同樣大碗裝，裡面滿滿的各式青菜，不添加人工味精和素料，飲下清香甘醇的湯頭令人回味不已！

大樂蔬食坊

地址：台南市永康區中山南路481號

電話：0938602313、062014979

營業時間：平日周三公休，過年期間休除夕，其餘時間全年無休。

菜單：丼飯系列139至230元、鍋燒系列80到130元、讚岐系列皆135元、火鍋系列260到280元、炒飯和燴飯系列65到159元。

(中時 )