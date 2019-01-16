上任後首次「蔡蘇會」 蔡英文關切防疫和虐童

蔡英文總統今天和行政院長蘇貞昌進行例行午間會見。(圖/總統府提供)

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蔡英文總統和行政院長蘇貞昌例行午間會見，餐點極為簡單為滷肉飯。(圖/總統府提供)

蔡英文總統今天和行政院長蘇貞昌進行例行午間會見，這也是蘇上任後，兩人首次針對近期防疫等情勢交換意見。對社會連續發生虐童案，蔡英文要求中央除了持續給予足夠的資源跟支持，面對層出不窮的事件，第一線的權責單位更應該積極檢視並立即檢討，投入更積極的作為。

總統府發言人林鶴明表示，蔡總統今天中午和蘇院長進行例行的午間會見，這也是蘇院長上任後的第一次，兩人也針對近期情勢交換意見。

關於非洲豬瘟的疫情，他說，因為蘇院長上任後即刻前往機場了解目前的防疫作為並進行相關指示，所以總統也與院長針對目前的防疫進度進行了解，也再次強調政府防疫的決心。開會接近中午的時候，總統也特別準備了魯肉飯和肉羹和院長一起吃午餐。

另外，關於近日發生的虐童案件，總統和院長也都相當關切，林鶴明表示，總統與院長都認為，家庭兒少的保護是台灣社會高度關切的事情，看到類似的事情一再發生，每一件都是遺憾，更讓人心痛不捨，此外，地方政府是整個安全網的第一線，中央除了持續給予足夠的資源跟支持，面對層出不窮的事件，第一線的權責單位更應該積極檢視、確認既有工作是否還有不足之處，並立即檢討，投入更積極的作為。

總統也透過發言人強調，社區是守護家庭的前哨，希望國人發揮守望相助精神，社區內有任何暴力情形，務必即時通報，讓地方社政、警政系統能夠及早掌握，及早因應，避免遺憾發生。

(工商 )

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