宮廟內打盹 毒蟲睡夢中遭逮

毒蟲在宮廟打盹遭警方逮捕。（楊漢聲翻攝）

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在身上找到二級毒品安非他命及吸食器。（楊漢聲翻攝）

舉頭3尺有神明!台東市1名遭毒品列管的蕭姓男子，14日清晨身上帶著安非他命及毒品吸食器，躺在漢中街一處宮廟椅子上盒著眼卻喃喃自語，正巧台東警察分局馬蘭派出所副所長邱泰德、警員張汝婷巡邏經過上前關心，蕭男，突然驚醒一臉錯愕欲轉身離去，但仍遭警方認出身分依違反毒品危害防制條例移送台東地檢署偵辦。

邱泰德及張汝婷14日清晨4至6時執行巡邏勤務，巡經漢中街某宮廟時，見一男子躺在宮廟前椅子上闔著眼卻喃喃自語，上前關懷，邱泰德眼尖認出蕭姓男子為毒品列管人口，且外套口袋鼓鼓的，當詢問口袋內為何物品時，蕭男即從口袋取出1包白色粉末，並稱白色粉末為糖粉。

但員警眼尖認出粉末為二級毒品安非他命，蕭男見無法自圓其說，只好從口袋內拿出吸食器，全案警方依違反毒品危害防制條例移送台東地方檢察署偵辦。

據警方了解，蕭姓嫌犯前科累累，為警局常客，也因毒品及竊盜案件進出監所多次，但仍不知悔改，平日遊手好閒夜間則在廢棄空屋或公園渡過；14日因路過見宮廟內無人又可遮風擋雨，進入小歇打盹，殊不知警方如此認真，主動上前盤查並當場查獲持有毒品，全案警方依法究辦。

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(中時 )

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