澳網》「蠻牛」變「猛牛」 納達爾直落三強勢晉級

2019年01月16日 20:23 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

身體沒有傷痛、感覺自在的納達爾（Rafael Nadal）有多可怕，澳洲選手艾柏登（Matthew Ebden）今天領教到了。納達爾透過拿手的底線抽球，和時而快、時而上旋的正拍，全場五度破發，終場6：3、6：2、6：2獲勝、前進第三輪。

首盤艾柏登顯然有備而來，前三個發球局都強勢保發，第7局輪到納達爾發球，艾柏登先逼出3個破發點，可惜都差臨門一腳，經過三次「丟士」後，納達爾先下一分、再靠愛司球順利保發，雙方氣勢因此互有消長，第8局納達爾趁勢拚出破發點，接著艾柏登雙發失誤，讓納達爾拿到破發的一分，靠著一個破發球局的優勢，納達爾順勢收下第一盤。

澳洲選手艾柏登奮力抵抗，還是過不了納達爾這關。(美聯社)

擊球狀態越來越好、也更拿捏到節奏的納達爾，第二盤第3局、第7局兩度破發，並在第8局鎖定第二盤；第三盤又是納達爾先破發，隨後第5局艾柏登在發球局陷入15：40破發危機，但他連趕4分保發，其中一分納達爾有兩次機會結束這一分卻掛網，也讓艾柏登握拳為自己的表現叫好。

不過艾柏登最終還是只能舉白旗投降，賽後退役名將馬克安諾一直稱讚納達爾歷經受傷、退賽等考驗之後，仍然能做到像今晚這樣積極的跑動，完全掌控比賽，表現實在太不可思議，納達爾謙虛說，自己年紀增長了，當然會做些改變、調整，希望延長職業生涯。

納達爾ATP生涯已經有80座冠軍在手，包括17座四大賽金盃，其中50冠來自等級在1000以上的大賽，今年要尋求個人第2度澳網封王；納達爾今年澳網前兩輪對手都是澳洲人，第三輪又要迎戰另一位地主選手，是年僅19歲的米瑙爾（Alex de Minaur）。

(中時電子報)