三重賣菜郎對上榕樹下歌王 鄭世維：民進黨惜才就該延攬余天出任華視總經理

國民黨新北市黨部主委李乾龍拉著三選區立委補選候選人鄭世維的手高喊凍蒜。（陳俊雄攝）

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新北市第三選區立委補選藍綠兩黨人選浮出檯面，國民黨由「三重賣菜郎」的文傳會副主委鄭世維出馬，對決民進黨的「榕樹下歌王」市黨部主委余天，鄭世維16日呼籲選民這次一定要把票投給他，把剩下8個月任期當作鑑賞期，做得好一試成主顧、下次要再繼續支持。

自詡也是「賣菜郎」的鄭世維，除感謝李乾龍的提攜，也細數在新北市果菜運銷公司副總經理任內的許多建樹。他說，自己的從政經歷和韓國瑜相仿，去年12月26日三重立委補選消息傳出後，韓國瑜也在3天後的29日就勸進他參選。

鄭世維打趣說，「三」蘆選區無「三」不成理，同為賣菜郎的韓國瑜應該要三度來為他助選。

鄭世維也在記者會中提出政見，他表示，周杰倫的電影《天台》在對岸暢銷，但三重天台廣場卻已沒落多時，除了極力爭取統籌分配款、前瞻建設經費外，他也希望串連天台廣場、蘆洲鄧麗君故居、蘆洲國小並結合淡水漁人碼頭、金山鄧麗君安息之地，引入一日遊、二日遊的觀光人潮，新北市也要「貨出去、人進來，大家發大財」。

鄭世維指出，民進黨的對手余天是他尊敬的老前輩，招牌歌曲《回鄉的我》他也很愛唱，但余天身體微恙，「粗重的我來作、艱苦的讓年輕人來拚」，3月16日補選之後，民進黨應該借用長才、適才適所，延攬余天擔任華視總經理，為演藝界作貢獻。

鄭世維說，他在電視購物台有10天鑑賞期，他呼籲選民這次一定要把票投給他，剩下8個月任期當作鑑賞期，做不好當然下次就不要投給我，但「如果做得好，下次也要繼續支持」。

(中時 )

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