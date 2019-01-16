三重賣菜郎對上榕樹下歌王 鄭世維：民進黨惜才就該延攬余天出任華視總經理

2019年01月16日 20:46 中時 陳俊雄

新北市第三選區立委補選藍綠兩黨人選浮出檯面，國民黨由「三重賣菜郎」的文傳會副主委鄭世維出馬，對決民進黨的「榕樹下歌王」市黨部主委余天，鄭世維16日呼籲選民這次一定要把票投給他，把剩下8個月任期當作鑑賞期，做得好一試成主顧、下次要再繼續支持。

自詡也是「賣菜郎」的鄭世維，除感謝李乾龍的提攜，也細數在新北市果菜運銷公司副總經理任內的許多建樹。他說，自己的從政經歷和韓國瑜相仿，去年12月26日三重立委補選消息傳出後，韓國瑜也在3天後的29日就勸進他參選。

鄭世維打趣說，「三」蘆選區無「三」不成理，同為賣菜郎的韓國瑜應該要三度來為他助選。

鄭世維也在記者會中提出政見，他表示，周杰倫的電影《天台》在對岸暢銷，但三重天台廣場卻已沒落多時，除了極力爭取統籌分配款、前瞻建設經費外，他也希望串連天台廣場、蘆洲鄧麗君故居、蘆洲國小並結合淡水漁人碼頭、金山鄧麗君安息之地，引入一日遊、二日遊的觀光人潮，新北市也要「貨出去、人進來，大家發大財」。

鄭世維指出，民進黨的對手余天是他尊敬的老前輩，招牌歌曲《回鄉的我》他也很愛唱，但余天身體微恙，「粗重的我來作、艱苦的讓年輕人來拚」，3月16日補選之後，民進黨應該借用長才、適才適所，延攬余天擔任華視總經理，為演藝界作貢獻。

鄭世維說，他在電視購物台有10天鑑賞期，他呼籲選民這次一定要把票投給他，剩下8個月任期當作鑑賞期，做不好當然下次就不要投給我，但「如果做得好，下次也要繼續支持」。

(中時 )