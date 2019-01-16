航警全面手檢隨身行李 海關入境線不塞車

2019年01月16日 20:21 中時 陳麒全

即日起桃機防疫作為再升級，全天候對從香港、澳門、大陸地區飛抵台灣班機的全機旅客，在下飛機後的登機口，實施隨身手提行李檢疫作業，海關也依照平時抽查比例工作，入境線前已無旅客排隊等檢查現象，動線順暢。（陳麒全攝）

即日起桃機防疫作為再升級，全天候對從香港、澳門、大陸地區飛抵台灣班機的全機旅客，在下飛機後的登機口，實施隨身手提行李檢疫作業，請旅客務必配合。（陳麒全攝）

即日起桃機防疫作為再升級，全天候對從香港、澳門、大陸地區飛抵台灣班機的全機旅客，在下飛機後的登機口，實施隨身手提行李檢疫作業，請旅客務必配合。（陳麒全攝）

海關將抽檢比例回復到以往的30％，將工作回歸至查緝槍枝、毒品、應稅物品及防制洗錢，不但旅客入境沒有排隊卡卡，16日上午還查獲2起超帶名牌皮件市值破百萬案件。（翻攝畫面）

海關將抽檢比例回復到以往的30％，將工作回歸至查緝槍枝、毒品、應稅物品及防制洗錢，不但旅客入境沒有排隊卡卡，16日上午還查獲2起超帶名牌皮件市值破百萬案件。（翻攝畫面）

行政院長蘇貞昌上任後緊盯國境非洲豬瘟防疫、檢驗各方面的措施，並指示入境旅客的隨身行李必須百分之百嚴查，把非洲豬瘟病毒阻絕於境外。桃機國境防疫全面升級，航警局一肩抗下港、澳、大陸地區等飛回台灣的班機檢疫責任，實施入境旅客全面隨身手提行李檢疫的重任，海關也依照平時抽查比例工作，入境線前已無旅客排隊等檢查現象。

內政部長徐國勇16日上午前往桃園機場視察防疫動線，航警局也安排員警至各高風險地區班機的登機門口，實施入境旅客隨身手提行李檢疫作業，旅客只要一下飛機後，立即進行隨身行李檢查，若發現攜帶肉製品，則要求立即丟棄，以免經過海關時遭攔查，將被處以新台幣20萬元罰鍰。首日登機口檢疫作為也查獲旅客在背包內夾帶牛肉乾案件。

東方航空MU-5005班機於16日下午5時19分自上海飛抵桃園機場，航警局安排員警至現場進行隨身行李檢疫作為，許多旅客下飛機後，見到大陣仗的檢查，紛紛交頭接耳地問著「發生什麼事啊？」，機上的台灣長者也抱怨等太久，向檢查的航警抱怨「沒意思，台灣人回自己的家，也沒有帶什麼東西，坐在飛機的最後一排，排隊排了將近1小時，都快要尿出來了，真倒楣」。也有旅客抱怨明明身上什麼行李都沒有帶，也要排隊等檢查，難道不能先走嗎？但大部份的旅客都肯定全面檢疫的作法，只要確保台灣食品安全，非常樂意配合。

有基層警力無奈表示，航警從查槍、查毒，淪落到如今「查豬肉」。以往在機場負責國境安全的壓力本來就大，現在每個時段要支援30多人支援防疫檢查，從凌晨的「紅眼班機」開始上班，還要繼續一整天的正常班機勤務，在後續人力跟機具到位之前，同仁都可能要累倒了，希望人力能趕快補路齊。

財政部關務署台北關15日嘗試提高高風險地區班機的抽檢比例，但人力、機具短缺，很快就在入境線前，造成旅客排隊上百公尺。內政部長徐國勇指示，即日起航警支援旅客手撿勤務後，海關將抽檢比例回復到以往的30％，將工作回歸至查緝槍枝、毒品、應稅物品及防制洗錢，不但旅客入境沒有排隊卡卡，16日上午還查獲2起超帶名牌皮件市值破百萬案件。

(中時 )