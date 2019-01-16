資深媒體人黃暐瀚：口譯哥可當駐美代表 但不該占文官缺

2019年01月16日 20:47 中時電子報 丁世傑

黃暐瀚。（圖／取自黃暐瀚直播）

資深媒體人黃暐瀚在今（16）日直播中指出，他從來不去質疑口譯哥趙怡翔的年齡、能力、薪水，口譯哥趙怡翔即然受到葛來儀、英國駐台記者相挺，就去當駐美代表或副代表就好了，不要去占文官的位子。

黃暐瀚解釋，金溥聰、潘恒旭是政治任命，口譯哥趙怡翔是占文官缺，就是這樣。如果口譯哥趙怡翔當駐美代表或副代表，就沒問題了！口譯哥趙怡翔年輕高薪跟總統外交部長好，都不是問題，問題是他不應該占文官缺！

黃暐瀚認為，口譯哥趙怡翔當行政院長、外交部長都可以啊，甚至直接搭檔蔡英文選2020年正副總統，都可以啊，不要去占文官缺！大使不用外交歷練，金溥聰、謝長廷都是大使，那表示和總統關係，因此，口譯哥當駐美代表或副代表，就沒有問題了！有些人的權力來源是政治任命，有些人的權力來源是靠考試，金溥聰、潘恒旭是靠政治任命，很清楚。

黃暐瀚舉例，馬英九唯一可以和口譯哥趙怡翔比較的例子，但是時空背景不一樣，當時是蔣經國主政時期，實在也不適合比較，不過馬英九有補考甲等特考，要比的話，口譯哥要不要回來補考外交特考？

黃暐瀚分析，其實吳釗燮一開始的政治任命是對的，就當副代表，但蔡英文認為位子太高，就降成組長，但就占到別人的位子。並且，吳釗燮說有和蔡總統討論，但蔡總統說看報紙才知道。黃暐瀚質疑，到底誰說謊？

黃暐瀚再舉例，就是總統府公共事務室主任張文蘭，她就是總統府編制內的發言人，但自從馬英九以來，不再用公共事務室主任去發言。所以馬英九找羅智強、王郁奇，他們真正職稱是掛祕書，現在總統府發言人是林鶴民與黃重諺，他們也是掛祕書。公共事務室主任是文官，羅智強、王郁奇、林鶴民與黃重諺雖然都是祕書當發言人，但就是不可能去當公共事務室主任。

(中時電子報)