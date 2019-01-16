別再檢討受害者！她看肉圓媽痛哭 揭隱忍不離婚之因

遭肉圓爸家暴的林妻，16日前往新北地院遞狀休夫，難過表示希望事件到此為止。（陳俊雄攝）

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中時電子報

新北市「肉圓家暴案」引發眾怒，受暴的李姓妻子今（16日）在律師陪同下出面說明，痛哭表示希望藉由這次事件，能讓其他受害者也能夠相信司法，勇敢站出來，同時也在聲明中坦承：「這12年來，我犯了很多錯，我錯在識人未清，錯在未能一開始就狠下心，錯在一時的信任，錯在還想再賭一次所謂完整的家庭。但如今我醒了，我不想再賭，我只希望帶著兒子在安全的環境中成長。」

東森美女主播陳智菡與中天主播許甫結婚5年，育有寶貝女兒朵多，為人母的她看見肉圓母在鏡頭前痛哭的模樣相當不忍，早前在臉書PO出300多字長文，盼外界別再檢討受害者。

陳智菡認為有了孩子後，絕大多數的事情無法用簡單直覺去判斷，即便婚姻有太多委屈，也會為孩子選擇忍耐、求全，怕自己經濟條件無法給孩子好的生活、怕孩子在單親家庭有缺憾，才會讓被家暴的媽媽們收起淚水，鼓起勇氣，催眠自己繼續相信婚姻，「她說她不完美，可以被檢討，但她也只是想保護孩子....她當然不完美....而我們又何嘗不是？」

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陳智菡臉書全文：

＜別再檢討受害者，好嗎？＞

有了孩子之後，妳會發現，一切都變了

原本是工作狂的媽媽，有了孩子後，會開始把重心轉移到家庭，會一再妥協、一再犧牲，無論是睡眠、朋友、社交活動..會不顧一切，付出自己一切的一切

有了孩子後，絕大多數的事，就再也無法用簡單的直覺去判斷...即使在婚姻裡委屈，多數媽媽也會選擇求全、選擇忍耐；那是因為害怕，不為自己，而是怕自己經濟條件，無法給孩子好的生活（這個社會薪資條件仍是男女有別）；怕孩子因為在單親家庭，而有了缺憾....就是因為這種種害怕，才讓被家暴的媽媽們收起淚水，鼓起勇氣，催眠自己繼續相信婚姻。

是家暴的父親沒有把握機會，卻讓同樣受害的媽媽因此被怪罪，她說自己錯了，錯在沒有及時且狠心結束婚姻，錯在識人不輕，她說她不完美，可以被檢討，但她也只是 想保護孩子....

她當然不完美....而我們又何嘗不是？

(中時電子報)

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