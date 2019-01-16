法國瑪琍嘉蘭推小臉精雕SPA神奇塑顏術

2019年01月16日 20:52 中時 吳娮翎

美精靈7件組，4500元。（瑪琍嘉蘭提供）

頂級美容品牌MARIAGALLAND法國瑪琍嘉蘭全新「超導熱膜塑型護理」，彷彿訂製專屬小臉塑身衣！

研創自1962年的熱膜療程，運用馬賽克分區護理手法，根據臉部各局部膚況問題、給予對應需求呵護，是品牌超過半世紀的經典療程，透過封裹加熱效應使成分發揮最佳滲透力，並將養分鎖住，帶來良好的雕塑輪廓效果。

法國瑪琍嘉蘭將此革命性的專業美療技法突破升級，推出「超導熱膜塑型護理」，療程中利用3大輪廓精雕關鍵，強化導入美妍能量，研發療程專屬的活化液，在清潔整膚後，以輕柔專業的護理手法，延展按摩塗抹，協助優化並提升後續美肌呵護成效，獨特馬賽克分區護理手法，給予每寸肌膚所需呵護，品牌創辦人瑪琍嘉蘭夫人認為，「每一吋的肌膚就像是馬賽克般拼接而成，有著各種不同的需求，必須透過客製化的美妍護理方式來滿足需求！」

療程中在臉上厚塗上近乎於28天使用量的護理霜，後續再敷上塑型熱膜，精選白色與紅色天然陶土所組成的粉色熱膜粉，含矽與硒，搭配獨特的滑膜手法，使塑型熱膜與肌膚能緊密貼合，達到「瞬間壓縮護理作用」，使臉蛋更緊緻，具雕塑緊俏功能，敷膜過程後將會感覺微微升溫，有助促進循環與代謝，同時藉冷縮的原理，使臉蛋彷彿穿上塑身衣般，賦予有感地緊實、雕塑輪廓效用。

(中時 )