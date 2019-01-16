老公被放生的11個理由 你中了哪個？

2019年01月16日 23:00 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

想讓自己身心愉快，和人共處一段美好時光，姐妹淘和老公，妳會選誰？不用有罪惡感，我打賭妳一定也和這超過一半的女性一樣，寧願把老公擱在家裡，和姐妹淘一起happy。

1996年的好萊塢電影「大老婆俱樂部」，三名被丈夫拋棄的女性聯手討回公道，套用現代的說法是「婦仇者聯盟」絕地反攻的劇情，但這部老電影卻點出一項重點：同性友誼在女性追尋自我成長與獨立意志過程中，有著難以抹滅的影響力。

英國一家SPA業者針對1517名女性做了一項有趣的調查，超過一半的受訪者選擇一起消磨時間的對象不是另一半，而是姊妹淘。也許你會質疑，通常去SPA的女性通常本來就是同性友人結伴去，回答開心相聚會選誰的問題，情境當然會引導受訪女性選擇姐妹淘。

想開心 還是找姊妹淘最好

但是當問到她們為什麼會選擇把老公丟在家裡，和姐妹淘相聚，這1千多名女性給出的原因，就不得不承認，姐妹淘的這些「優勢」，確實是老公很難抗衡的，比方說「我們了解彼此」、「我說的她們聽得懂」。

以下是這份調查，已婚女性寧可和女性好友而非另一半共度美好時光的理由：

1.我們聊天無所不談，生冷不忌。(57%)

2.姐妹淘比老公會傾聽。(45%)

3.不能和另一半傾訴的話，可以放心告訴她。(44%)

4.我們的交情比跟老公早、比跟老公深。(41%)

5.一起笑、一起哭。(39%)

6.可以放心做自己。(29%)

7.她給的建議比較中肯。(28%)

8.她比較不會惹毛我。(26%)

9.我們有更多共同點。(25%)

10.她比老公有幽默感多了。 (19%)

11.我們在一起的時候總是很瘋。(18%)

調查結果也顯示，30%的受訪女性寧可和姊妹淘享受美食，而高達60%的女性則表明「女性同桌，男賓止步」的聚餐，讓她們格外愉悅。

男女大不同，我們很好奇，假如同樣一份問卷，問的對象是男性，不知道結果會怎樣？

資料來源：indy100、Champneys Health Spa

(中時電子報)