《真寵》耗時數年精心籌備 瑞秋懷茲嘆三女人相愛相殺

瑞秋懷茲（左）與奧莉薇亞柯爾曼。（福斯提供）

友善列印
中時
艾瑪史東。（福斯提供）
全球唯一女王撲克牌皇袍。（福斯提供）

電影《真寵》由鬼才導演尤格藍西莫執導，其實早在開拍《單身動物園》之前他就已經開始籌備《真寵》劇本，首次嘗試選擇一段真實歷史時期作為故事背景，再加入導演對於愛、失去與政權鬥爭上自己較詼諧幽默的角度切度，經過數年精心籌備，召集到一流製作團隊之後才終於將這段顛覆傳統的宮鬥劇碼搬上大銀幕。

對於三個女人的愛恨情仇，瑞秋懷茲笑談：「最有趣的就是她們其實彼此在競爭，卻又互相深愛、妒忌及勢力抗衡。電影表面上是女人何苦為難女人的老梗劇情，但你慢慢會發現女王與莎拉夫人對彼此是真愛。」在電影中完美善用女性特質、因此迅速從婢女地位快速崛起的艾瑪史東也大讚劇本：「我超愛這故事中的三個女人！我後來研究劇本時發現改編自真實歷史的比例，而這劇本將這段歷史寫得實在太動人了。」

故事講述歷史評價兩極的安妮女王（奧莉薇亞柯爾曼飾）面對英法兩國長年交戰仍不減荒誕統治風格，深受身心煎熬的她不僅備受痛風所苦，多達十七次流產抑或嬰兒早夭的喪子之痛也令她越發依賴閨蜜莎拉夫人（瑞秋懷茲飾），任由她挪用公款、干涉國政，然而當莎拉夫人的落魄表親艾碧嘉（艾瑪史東飾）私自接近並貼身服侍女王時，後宮生活就開始風雲變色，一場三個各懷心思的女人所架構、關於權力鬥爭與愛慾糾葛的腥風血雨就此展開，鬥爭嚴重程度甚至動搖國本、改變了英法兩國之間的歷史。

福斯影片今日一口氣公開三支電影片段。福斯影片也為呼應影迷熱情支持，打造全球唯一女王撲克牌皇袍，歷時168個小時、使用4104張撲克牌，製作過程手工客製化，呈現如同皇室貴族御用訂製用品的細膩效果。電影口碑場1月18日至1月20日推出，1月25日在台正式上映。

(中時 )

凶版李毓芬「愛的啪3聲」實彈片… 女星夏如芝用春妝展現女神魅力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。