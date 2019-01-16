《真寵》耗時數年精心籌備 瑞秋懷茲嘆三女人相愛相殺

2019年01月16日 20:49 中時 潘鈺楨

艾瑪史東。（福斯提供）

全球唯一女王撲克牌皇袍。（福斯提供）

電影《真寵》由鬼才導演尤格藍西莫執導，其實早在開拍《單身動物園》之前他就已經開始籌備《真寵》劇本，首次嘗試選擇一段真實歷史時期作為故事背景，再加入導演對於愛、失去與政權鬥爭上自己較詼諧幽默的角度切度，經過數年精心籌備，召集到一流製作團隊之後才終於將這段顛覆傳統的宮鬥劇碼搬上大銀幕。

對於三個女人的愛恨情仇，瑞秋懷茲笑談：「最有趣的就是她們其實彼此在競爭，卻又互相深愛、妒忌及勢力抗衡。電影表面上是女人何苦為難女人的老梗劇情，但你慢慢會發現女王與莎拉夫人對彼此是真愛。」在電影中完美善用女性特質、因此迅速從婢女地位快速崛起的艾瑪史東也大讚劇本：「我超愛這故事中的三個女人！我後來研究劇本時發現改編自真實歷史的比例，而這劇本將這段歷史寫得實在太動人了。」

故事講述歷史評價兩極的安妮女王（奧莉薇亞柯爾曼飾）面對英法兩國長年交戰仍不減荒誕統治風格，深受身心煎熬的她不僅備受痛風所苦，多達十七次流產抑或嬰兒早夭的喪子之痛也令她越發依賴閨蜜莎拉夫人（瑞秋懷茲飾），任由她挪用公款、干涉國政，然而當莎拉夫人的落魄表親艾碧嘉（艾瑪史東飾）私自接近並貼身服侍女王時，後宮生活就開始風雲變色，一場三個各懷心思的女人所架構、關於權力鬥爭與愛慾糾葛的腥風血雨就此展開，鬥爭嚴重程度甚至動搖國本、改變了英法兩國之間的歷史。

福斯影片今日一口氣公開三支電影片段。福斯影片也為呼應影迷熱情支持，打造全球唯一女王撲克牌皇袍，歷時168個小時、使用4104張撲克牌，製作過程手工客製化，呈現如同皇室貴族御用訂製用品的細膩效果。電影口碑場1月18日至1月20日推出，1月25日在台正式上映。

(中時 )