女星夏如芝用春妝展現女神魅力

2019年01月16日 20:56 中時 吳娮翎

Sisley御緻駐顏活膚精華粉底液，4900元。（Sisley提供）

Sisley植物養護精華長頸鹿睫毛膏迷魅棕，1950元。（Sisley提供）

Sisley漾澤精華護脣筆，1380元。（Sisley提供）

伊林女星夏如芝擦上Sisley彩妝迎新春，平常忙於拍戲的她也希望今年能持續拍到好作品，有機會也想嘗試大螢幕，還有不同角色的挑戰，另外從沒演過舞台劇的她，也將演舞台劇列為今年目標，她認為，新的一年就是要勇於挑戰與嘗試。

Sisley極致美白粉凝精華＃2珍珠透白，3500元。（Sisley提供）

愛漂亮也愛保養的夏如芝這次拍攝Sisley專題，畫上美麗妝容，她表示，很喜歡Sisley彩妝留在肌膚上的感覺，保養系彩妝不只顯色，也很服貼，妝感實用與美感兼具，產品則是最愛口紅，因為平常的她隨身會帶超過3款口紅與護脣膏，Sisley保養系彩妝則能一次滿足她的彩妝需求。

女星夏如芝擦上春妝，穿戴路易威登，展現活潑魅力。（JOJPHOTO攝）

資深彩妝師Leslie這次為夏如芝打造兩款妝容，穿上黑色洋裝的夏如芝，穿戴上華麗而精緻的妝容，以紅脣為主角，先用深紅色口紅打底，再用淺一點的紅色系口紅在脣部受光面疊加色彩，讓「紅」更顯層次，創造春日流行的霧面質地，另外在睫毛根部擦上棕色植物養護精華長頸鹿睫毛膏，因為夏如芝天生自帶美睫，所以只要在根部擦上睫毛膏，將原生睫毛撐起來就很美。

另一款妝容，Leslie以金屬光眼影為夏如芝打造春日女神妝容，使用銀灰與灰藍疊擦，光澤眼影搭配玫瑰腮紅，脣彩選擇豆沙色，再用脣膏搭配脣蜜，讓妝容變得活潑，閃閃動人。（編輯企劃吳娮翎、彩妝品Sisley、彩妝師LeslieYang、髮型師Yoko、服裝路易威登）

(中時 )