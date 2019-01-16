菲國主廚力推大霈吃鱷魚肉、生吞樹蟲

大霈（右）大膽品嚐在地料理，大啖海葡萄、挑戰吃鱷魚肉、生吞樹蟲。（TLC提供）

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菲國新生代主廚Anton帶著大霈到巴拉望進行生態秘境之旅。（TLC提供）
Yvonne帶領Michele來到有許多文創小店與咖啡店的創意中心—PMQ元創方-展現香港新舊交會的獨特魅力。（TLC提供）

伴隨著海島旅遊的熱潮，郵輪旅遊越來越受歡迎，「海上渡假村」已成為郵輪的代名詞。TLC旅遊生活頻道全新節目《環郵海上新視界》，邀請四位熱愛海洋的主持人，進行一場與陌生旅伴攜手共闖的海洋之旅，搭乘郵輪瘋闖台灣、菲律賓、香港及海南四座海島目的地。在航程中，發掘新的視角，探索不同主題；在旅行中，認識新的朋友，體驗多樣的異國文化。

《環郵海上新視界》首站搭乘郵輪來到台灣，由金鐘獎雙料提名外景節目主持新星大霈擔任地主，特別挑選了南台灣最大海港城高雄，要帶領FoodHero亞洲廚藝競賽冠軍菲律賓新生代主廚Anton用最在地的角度認識熱情港都。無論是矗立在港邊的閩南建築文化、台灣得天獨厚的甜美水果，或是創意料理「肉粽蛋餅」，還有南部特有吃法「番茄＋甘草醬油」都讓Anton讚不絕口！而古早味十足的「什菜湯」，甚至好吃到讓身為廚師的Anton連嗑3碗。途中大霈更帶著Anton在高雄知名地標蓮池潭挑戰極限滑水運動、抹上胭脂踏上傳統歌仔戲台與明華園天字團一同演出，讓從小跟著爺爺看華語古裝劇的Anton內心激動不已！

郵輪之旅也前往了被譽為「東方海上明珠」的菲律賓，以湛藍海洋與淨白沙灘吸引全球觀光客，菲國新生代主廚Anton帶著台灣女星大霈到被封為「最後天堂處女地」的巴拉望進行生態秘境之旅。探索新世界七大奇景—地下河國家公園，見證大自然鬼斧神工的奧妙，並搭乘菲律賓特有的螃蟹船，以「跳島」方式盡覽菲國島嶼。而入境隨俗的大霈更大膽品嚐在地料理，挑戰吃鱷魚肉、生吞樹蟲，大讚自己「菲常Local」！身為主人翁的Anton最後更親自捲袖下廚，用味覺的舌尖饗宴加上視覺的絕美日落海景，熱情款待此趟旅程最佳旅伴—大霈，也讓彼此2人友誼更加深厚！

節目場景轉到了融合古今、匯聚中西的魅力之都—香港，在《環郵海上新視界》中，香港彭博財經台記者兼主播的Yvonne(文懿中)帶領國際美食節目主持人兼主廚身分的Michele(連儀溫)，探索香港的腳步就和兩人滔滔不絕的話題一樣沒有冷場，從海味街啟程採買海鮮乾貨、搭乘復古叮叮車穿梭鬧巿、和中環多彩的街頭壁畫自拍、在茶餐廳落腳品嚐經典港點凍檸茶和西多士，以獨有的節奏深入了解香港今昔。

近年來香港也有許多融合新舊文化的建築，像是前身為已婚警察宿舍、現匯集許多文創小店與咖啡店的創意中心—PMQ元創方；以及今年5月正式對外開放的大館，也是由中區警署建築群(警察局、法院、監獄)重新活化，搖身一變成為博物館及藝文展館，這些特色地標都展現香港新舊交會的獨特魅力！

被稱為是東方夏威夷的海南，不僅是一座專為度假休閒而量身定做的城市，也是全中國高端酒店最集中的地區。無論是到熱帶天堂森林公園，欣賞原始熱帶森林的樣貌，享受山間的吊橋與滑索；或是前往七星級國際度假村，體驗住在水族館裡的超現實生活；甚至是到沙灘上搭乘風帆船，享受沙灘與貼近海洋，在海南上設施應有盡有。而在《環郵海上新視界》節目中，這趟「女人專屬的海洋度假之旅」完全是為熱愛大自然和海洋的兩位主持人Michele與Yvonne量身打造，上山下海的冒險體驗讓兩位新時代女性玩得不亦樂，工作壓力全然釋放，更讓首此與小白鯨近距離接觸的主持人Michele與Yvonne，被小白鯨的萌樣給「萌翻」。

TLC旅遊生活頻道《環郵海上新視界》將於2019年1月19日每周六晚間8點起首播，透過搭乘郵輪旅行以及4位熱愛海洋的主持人，帶領觀眾看見不一樣的海島特色與風情！

(中時 )

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