最強行政院發言人復出護童 徐國勇：愛孫勝過自己生命

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堪稱「史上最強行政院發言人」的內政部長徐國勇粉專大復活，但這次是為了保護兒童權利，徐國勇說，生下了孩子，有義務養育他們，但孩子不是我們的財產，沒有人有權力傷害他們，甚至剝奪了他們的生命！他一直期待有個孫子孫女，一定愛他們愛的比自己的生命還更多、更重。

徐國勇已卸下行政院發言人職務，但粉專因為疏於管理，暫時無法變更名稱。他說，這麼多年來，一直都是自己管理FB粉絲專頁，但擔任內政部長後因為業務實在很忙，許久沒有發言、管理，連這個粉絲專頁名稱也還需等待些時間審核才能變更。

徐國勇說，身為法律人，今天我想要告訴全國民眾一件事，我們生下了孩子，有義務養育他們，但孩子不是我們的財產，沒有人有權力傷害他們，甚至剝奪了他們的生命！

徐國勇表示，他一直期待有個孫子孫女，一定愛他們愛的比自己的生命還更多、更重。大家必須要保護兒童的權利，也要呼籲民眾，若懷疑孩童遭受虐待，可以撥打「113保護專線」，內政部警政署的婦幼警察隊也會全力配合衛福部，一起來保護兒童權利！

徐國勇最後表示，他也想跟大家分享老故事「基督山恩仇記」的情節，主角在報復陷害他的人時，並非用私力救濟，而是藉由法律來揭發他們的惡行，且用法律制裁違法者。現在已是民主法治的時代，呼籲民眾不用包圍加害人、甚至進行私力救濟，應透過法律途徑來解決問題。

(中時 )

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