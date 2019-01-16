「來去新竹市住一晚」2月來還有優惠

2019年01月16日 21:14 中時 邱立雅

交通部觀光局推出的「擴大國旅暖冬遊方案」擴及至新竹市，為延續暖冬能量，市長林智堅16日宣布新竹市暖冬補助加碼延長至2月，只要民眾2月入住竹市參與「擴大國旅」的45家旅宿業者，將比照1月份專案優惠內容，獲1千至1千5佰元不等補助，且出示入住相關證明，可再享全市50家巷弄美食提供的幸福優惠。

「來去新竹住一晚暖冬版」方案實施後業者反應熱烈，城銷處表示，各飯店業者訂房率淡季中逆勢成長，業績比以往平均提升約2成，1月份預計可讓新竹市所轄旅宿業者增加1.7萬個客房住用數，帶動3.5萬人潮，依交通部觀光局預期效益評估，將創造約1.7億元的觀光效益；加碼延長至2月份，則估計可讓旅宿業者增加1萬個客房住用數，帶動約2萬人潮，創造約1億元的觀光效益。

「訂房滿單！」竹湖暐順麗緻文旅表示，新年與農曆年節假期為住宿淡季，但暖冬國旅補助加持下，1月至今訂房數近200間，業績較去年同期持續成長。新竹英迪格酒店表示，為響應「來去新竹住一晚」專案，新竹英迪格酒店也加碼推出，只要客人透過暖冬補助入住，即可享CHAR餐廳八折優惠。其餘參與專案的飯店也表示，「人潮多到櫃台真的很忙。」

林智堅說，過去4年市府努力打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園等建設也已是遊客的打卡熱點，專屬竹市的「幸福方程式」，也為地方美食、飯店營收帶來不少商機。

(中時 )