發了！漁民海裡撈到龍涎香？網友：能換一條大船

漁民海裡撈到疑是龍涎香的「石頭」，網友說如果真是龍涎香就能換一條大船了。（圖/台州晚報）

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中時電子報
/綜合報導

東北季風呼呼吹，浙江溫嶺漁民冒著冷冽寒風與大浪，在東海捕魚時撈到一塊白花花的「石頭」，漁民不知道這顆石頭到底是什麼，於是拍照、拍影片上網查問，結果不得了，這怪石很可能就是傳說中價值連城的「龍涎香」。網友讚嘆說，「可以換一條大船了」。

維基百科記載，龍涎香（英語：Ambergris），鯨魚的糞石，在西方又稱灰琥珀，是一種外貌陰灰或黑色的固態臘狀可燃物質，從抹香鯨消化系統所產生。龍涎香有其獨特的甘甜土質香味（類似異丙醇的氣味）。自古以來，龍涎香就作為高級的香料使用。香料公司將收購來的龍涎香分級後，磨成極細的粉末，溶解在酒精中，用於配製香水或作為定香劑使用。

據中國大陸《台州晚報》報導，陳姓船老大說，這塊「石頭」是昨天中午他們在東海海域作業時撈到的。當時下網的魚獲量不太大，大部分都是一些不值錢的剝皮魚，正當大家在將魚分揀裝箱時，看到這個白花花的一大塊「石頭」，中間還夾雜著米黃色。

傳說中價值連城的龍涎香。（圖/維基百科）

他說，一開始大家以為是一塊大石頭，想扔回大海裡，可是再看看又覺得不像，「石頭是硬的，而這塊東西有點軟」。出於好奇，他們就把它放到了一邊。

漁民說，這東西遠看有點像珊瑚石，拿在手裡，還挺重的，有十來斤。剛撈上來時，中間還有個白白的東西，是海裡的浮游生物。

年近三十的小陳從小在海邊長大，當船老大也有五六年了，他說自己從沒見過這玩意兒。船上跟大海打了大半輩子交道的老漁夫，也說沒見過這玩意，搞不清楚到底是什麼東西。

這塊「石頭」到底是什麼？抱著強烈的好奇心，小陳拍了照片和視頻，到處打聽。結果一打聽，小陳嚇了一跳，一些網友說這像龍涎香。小陳說自己在網上查了一下，發現這東西也像龍涎香。

既然是龍涎香，應該很香吧？小陳說自己對著「石頭」聞了聞，除了魚腥味，聞不到什麼香味。據瞭解，排入海中的龍涎香起初為淺黑色，在海水的作用下，漸漸地變為灰色、淺灰色，最後成為白色。白色的龍涎香品質最好，是龍涎香中的上品。

漢代，漁民在海里撈到一些成品龍香，乾燥後能發出持久的香氣，點燃時更是香味四溢，於是被當著寶物貢獻給皇上，在宮庭里用作香料，或作為藥物，並叫做「龍涎香」。而歐洲人把龍涎香叫做「琥珀香」，羅馬人叫做「撒克」，法國人叫做「黃色的香料」，英國人叫做「琥珀」。

不過到底這塊「石頭」是不是價值連城的「龍涎香」？專家們也都沒有肯定或者否定的回答，因為他們也沒見過真正的龍涎香。

(中時電子報)

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