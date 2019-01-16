防堵非洲豬瘟 農委會分階段輔導廚餘養豬業

2019年01月16日 21:33 旺報 劉宗龍 賴志昶、

說明「非洲豬瘟高風險地區入境旅客手提行李百分之百檢查」執行措施。（劉宗龍攝）

非洲豬瘟中央災害應變中心（應變中心）表示，今（16）日上午召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第5次會議」，邀集各部會及直轄市、縣（市）政府，針對飼養廚餘之養豬場輔導轉型進度、各縣市對廚餘流向控管及去化之配套方案及進度、農曆年前桃機旅客手提行李檢查等案進行實質討論，以強化各項管制作為。

應變中心說明，今日應變中心會議特別針對廚餘再利用於養豬的議題進行討論，農委會去（107）年11月16日統計各縣市政府查報之廚餘養豬共2,045場，經第2階段全面輔導結果實際在養有1,776場，續經第3階段地方政府農政及環保單位聯合查緝除至今年1月3日止已改餵飼料239場外，另迄1月15日止再增加220場；且有新北市等6個縣市政府1,076場養豬場申請再利用檢核，另有5個地方政府共114場養豬場，尚無轉用飼料或退場意願而仍以廚餘餵飼豬隻。

應變中心表示，請新北市等6個縣市政府，針對申請再利用檢核寬限的廚餘養豬場，在過渡期間請地方環保單位應逐戶每天稽查並監督廚餘蒸煮，以阻絕疫病傳播可能風險。另請臺北市、彰化縣、南投縣、屏東縣及臺東縣等縣市政府，針對尚無申請轉用飼料或退場之廚餘養豬場，依廢棄物清理法落實查緝並開罰，以免形成防疫漏洞。同時，為提升防疫效能及加速推動廚餘養豬轉型，飼料差額補貼措施其申請期限，截止日由108年3月31日，縮短至108年1月31日止。

應變中心也再次重申，春節年關將近，返國旅客增多，各項邊境檢查工作會更加嚴格，不會因此鬆懈，統計旅客違規攜帶肉品入境之裁罰案件，自107年12月18日提高裁罰額度後至108年1月14日止，全國裁罰20萬元計54件、3萬元107件、1萬元16件，統計數字均每日更新於防檢局網站非洲豬瘟專區。應變中心再度提醒民眾，入境不要攜帶肉品，不要網購國外肉品寄送臺灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。

(旺報 )