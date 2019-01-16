愛跳街舞的孩子來新竹爭取赴法機會

2019年01月16日 21:38 中時 邱立雅

BattlePro是法國最大街舞賽事，起源於巴黎，將於今年2月23日在法國‧布洛涅‧比揚庫爾進行決賽，由巴西、委內瑞拉、韓國、俄羅斯、烏克蘭、比利時、法國及台灣等8國共同比拚。台灣預賽主辦權由深耕竹市的KGB專業街舞團取得，預賽將在1月27日於新竹火車站前廣場舉辦，冠軍隊伍將可代表台灣前往法國角逐世界冠軍。

市長林智堅表示，很高興能夠和竹市重要的在地舞團KGB共同推動這項賽事，新竹雖然是一個古城，但卻是全台人口最年輕的城市，有許多的年輕朋友熱愛街舞，在KGB努力爭取之下，新竹市政府也共襄盛舉，希望透過40萬的實質補助，能夠減輕參賽者在出國機票、住宿上的負擔，讓年輕朋友在世界舞台發光發亮。

新竹市街舞人的練習場地多在東門城、護城河附近，市府將在步行城市計畫中，改善周邊環境，並考量街舞者需求，以不鏽鋼作為地下道牆壁，讓古蹟也可以很摩登時尚；工程將於農曆年後施工，屆時舞者將有更寬廣、舒適的練舞空間。

此外，1月27日當天將同場舉行BattleMania賽事，該賽事源自於新竹，至今已邁入第30屆，為台灣歷史悠久且眾多年輕人參與的全國街舞賽事，獲得冠軍優勝者將可代表台灣擔任BattlePro1對1種子選手，爭取法國世界決賽參賽權。

(中時 )