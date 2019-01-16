啟用最新發動機 俄明年加碼13架Su-57戰機

俄羅斯第5代機蘇-57才宣布要更新隱形塗層，現在又追加少量訂單並啟用新型發動機。（圖／塔斯社）

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中時電子報

俄國飛機製造商消息人士表示，俄羅斯將於2020年再簽署一份總數13架的蘇-57第5代戰鬥機的合約，其中部分將配備新式的第二階段發動機。這款第二階段發動機可能是俄羅斯先前聲稱全球最先進的Izdelie-30發動機，在經過多年測試之後，終於要裝置在俄羅斯寄予厚望的5代戰機身上。

據塔斯社報導，俄羅斯飛機製造業的一位消息人士說，這是蘇-57戰機的第二份合約，將在2020年簽署。新合約的13架蘇-57戰鬥機生產及交付期限是5年，一部份的蘇-57將配備第二階段發動機。

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報導說，先前在2018年簽訂的第一份合同預計在2019 - 2020年共交付2架蘇-57戰機，2架都使用第一階段的發動機。

蘇-57戰機的製造商俄羅斯聯合飛機公司（United Aircraft Corporation）沒有對此項報導發表評論。

報導說，蘇-57是第五代多用途戰鬥機，於2010年1月29日首飛，具備戰鬥機與地面攻擊機的特性，使用複合材料和低可觀測性技術製造。俄羅斯聲稱已在敘利亞的軍事行動中使用過這款新式戰機，並通過實戰的測試。

俄羅斯第5代隱形戰機蘇-57開發過程一波三折，性能亦飽受質疑。最近傳出將更換其隱形材料塗層，以增強戰機表面的雷達波吸收能力，並讓駕駛艙的雷達信號降低30%。

雖然俄羅斯一再聲稱蘇-57的性能，但到2018年底，蘇-57都正進行量產。相對於美國已生產超過320架不同型式的F-35戰機，中國大陸也生產了30架殲-20戰機，俄羅斯卻到現在才只訂了12架，到明年之前才會交付2架，實在很難說服外界相信這款戰機的性能。

俄羅斯曾對外解釋，蘇-57現階段使用的117S發動機尚不能充分發揮其機動性能，所以在標配的Izdelie-30發動機（可能指的就是所謂第二階段發動機）投入使用之前，將不會大批量生產蘇57。

(中時電子報)

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文章來源：Contract for 13 Su-57 fifth-generation fighter jets to be signed in 2020 — source

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