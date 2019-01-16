受非洲豬瘟影響　陸農村農業部：豬肉產銷區有所分化

2019年01月16日 21:53 旺報 賴志昶

大陸農村農業部16日指出，大陸去年豬肉價格總體呈現「上半年下跌、下半年季節性回升、非洲豬瘟發生後產銷區有所分化」的特徵。

據農業農村部監測，全年豬肉批發市場均價為每公斤18.7元，同比跌12.1％；8月份非洲豬瘟發生後，受活豬跨省禁運措施影響，區域間供需出現不平衡現象，產區跌、銷區漲；隨著各地改「調豬」為「調肉」，流通渠道逐漸通暢，產銷區豬價分化趨緩。

農業農村部市場與訊息化司司長唐珂指出，去年8月份非洲豬瘟疫情發生以來，該部嚴格落實疫情防控措施，同時加強生豬市場運行監測預警；2018年生豬市場受非洲豬瘟的影響有限，豬價總體波動不大，預計在春節前夕，生豬價格將保持穩中略降，市場供應充足。

根據農業農村部監測，1月份第2周全國集貿市場活豬平均價格每公斤13.65元，比前一周下降1.6％，連續4週下跌，同比下降11.2％；豬肉價格每公斤23.55元，比前一周下降0.9％，同比下降7.7％。

農業農村部指出，大陸去年12月肥豬平均出欄體重124.27公斤，處於歷史較高水平，表明主產區仍存在壓欄的現象；生豬出欄比上月增長9.5％，養豬場戶集中出欄較多；定點監測集貿市場豬肉交易量同比下降14.4％，消費需求偏弱。

農業農村部稱，總體而言，市場供需相對寬鬆，春節前價格保持總體穩定，不會出現大的波動；因為非洲豬瘟疫情防控需要，部分地區仍然需要嚴格控制生豬及其產品的流動，不排除部分銷區價格有所上漲的可能性。

唐珂認為，2019年下半年豬價值得看好，建議養殖場戶適時補欄。據農業農村部監測，2018年12月份全國生豬存欄同比下降4.8％；能繁母豬存欄同比下降8.3％，連續3個月跌幅超過5％的預警線，這意味著今年下半年生豬上市量偏少，豬價上漲的可能性較大；1月份第2周全國仔豬平均價格每公斤22.22元，同比下跌27.4％，處於價格波動週期的底部。

唐珂表示，對廣大養殖場戶來說，在做好非洲豬瘟等疫情防控的基礎上，可適時調整養殖結構、增加補欄；農業農村部也將督促各地進一步落實保障生產供給、暢通種豬和仔豬調運的相關政策，盡量保證肥豬正常出欄，補得了、賣得出，解決廣大養殖場戶增養補欄的後顧之憂。

(旺報 )