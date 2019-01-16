館長追問選總統 柯P：意願低 需從長計議

台北市長柯文哲（左）今晚和館長合體直播。（翻攝自網站）

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台北市長柯文哲今與網紅「館長」陳之漢合體開直播，有別於去年九合一選前的直播，兩人「行禮如儀」只談政見、施政表現，今晚直播從兩岸議題談到2020選總統、口譯哥事件、司法改革、如何拚經濟。其中，館長追問柯文哲要不要選2020，柯坦言，自己意願很低，因為雙首長制度誰來當都做不好；不過，他也未正面說自己不選，還說「這需要從長計議」，也頗有留下伏筆的意味。

柯文哲今與館長直播，下周三「柯家軍」立委補選候選人陳思宇也要上直播。一開始兩人話題就談到最敏感的兩岸議題，柯文哲直言，現在大陸方面「往前壓了」，以前說不要搞台獨就好，但現在更進一步希望台灣表態要傾向統一，加上台灣自己壓縮自己，活動的空間就變小了；他強調，國際上還是國放和經濟最重要，拳頭要大，否則就沒籌碼。

館長也追問日前「蔡柯會」，外界都說柯文哲對蔡英文總統相當冷淡，柯笑回，他是很緊張、戰戰兢兢，不是不爽；不過他也脫口而出，人家要見也沒辦法拒絕啊，還是要應付一下，來者是客。

館長接著詢問柯文哲對2020參選的意向如何？柯說，自己其實意願很低，你不要幻想一個人可以改變全世界，且有時候台灣憲政體制真的有問題，目前雙首長制真的怪怪的，2000年至現在的行政院長蘇貞昌，18年半已經換到第15任，所以一路爛到底就是這樣，「制度不好，誰當都不好」。

雖然如此，柯文哲還是表示，其實真的要當總統還有團隊，不是那麼容易，需要從長計議，還是要慢慢準備，要想一下，不要幻想有天當總統，從此國泰民安，換總統就是換個人被幹譙，但雙首長制真的有問題。

至於要不要組黨，柯文哲說，「正在想」。他說，做研究，記者堵麥後30秒收視率開始降，但柯文哲可以到2分半，因為大家不知道柯文哲下一句要講什麼，「連我都不知道我下一句要講什麼，所以這個問題，我是正在想，我也沒答案！」

最後館長問柯文哲，如果真的不選總統，這屆市長當完有什麼打算？柯文哲語出驚人說，證嚴法師的影響力比總統還大，就像館長的直播人數比小英總統還多，「她講話太文青」。

(中時 )

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