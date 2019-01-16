賴清德卸下西裝 探望0206受重創者

2019年01月16日 21:54 中時 曹婷婷

賴清德與洪家益一家合影。(翻攝賴清德臉書)

李宗典和賴清德互動愉悅。(翻攝賴清德臉書)

「今天下午我去探望家益、瑋瓴、和宗典，在台北時常掛念他們。現在家益身體狀況不錯、瑋瓴復健順利、宗典生活也沒有困難！感謝社會的幫助！」甫卸下行政院長位子的賴清德，回到台南也沒閒著，今天特地探視在0206南台大地震肢體損傷倖存的洪家益、曹瑋瓴和李宗典，與3人合影露出燦笑，喜悅見證3人一路走來順利康復，重啟新生活。

賴清德過去擔任台南市長乃至行政院長，幾乎天天西裝不離身，難得卸下西裝，換穿黑色POLO衫與西裝褲的便服模樣，讓網友為之「驚豔」，「沒穿西裝還是好帥」、「穿私服休閒多了。」不少人更留言「有院長親自到場加油打氣我想他們身心的苦痛會好掉大半，院長就是有這種魔力。」

前年的0206強震轉眼即將邁入3周年，賴清德始終念茲在茲受災戶的現況，尤其，在這場地震中受創最重的洪家益、曹瑋瓴和李宗典3人，洪家益當年剛為人父，卻因為這場地震，雖保住性命卻也就此失去下半身，但始終不放棄人生；曹瑋瓴埋在瓦礫堆下53小時後被救出，全家族僅存她一人；唯二截肢的李宗典同樣克服萬難，在信仰中找到曙光。

3人經歷過地震巨變考驗，如今都走在復原的路上。賴清德說，即使人在台北，也時常掛念他們，看到現在洪家益身體狀況不錯，曹瑋瓴復健順利，李宗典生活也沒有困難，由衷感謝社會幫助！

(中時 )