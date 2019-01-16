民進黨立委很怕蔡英文？ 吳子嘉曝實情

2019年01月16日 22:17 中時電子報 丁世傑

美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／資料照片）

根據政大與杜克大學最新民調，蔡英文選總統民調只有15.3％，劉寶傑說，蔡英文如果去華府，民調就會有變數嗎？對此，如果柯文哲、朱立倫、蔡英文三人都取美國，民調都是30％打底，最後輸贏在10％以內。吳子嘉則認為，是民進黨立委現在很怕蔡英文，是怕她搗蛋，大家怕崩盤，連累到民進黨，不是怕她威嚴！

劉寶傑在政論節目《關鍵時刻》表示，蔡英文總統在綠營聲望直線上升，看起來是綠營共主，沒人敢挑戰，美國老大哥也無所不用其極加持蔡英文。

但15日政大與杜克大學最新民調，蔡英文選總統民調只有15.3％，朱立倫21.5％，柯文哲38.7％遙遙領先，蔡英文總統民調沒有起色？劉寶傑說，蔡英文一定會去美國，口譯哥駐華府，最重要工作，就是安排蔡英文去美國，蔡英文如果去華府，民調就會有變數？

對此，國民黨台南市議員謝龍介認為，蔡英文如果去美國會提升民調，那麼朱立倫去也可以提升民調。謝龍介分析，如果柯文哲、朱立倫、蔡英文三人都取美國，民調都是30％打底，最後輸贏在10％以內，蔡英文會請賴清德搭檔，再拿5％就過關了，所以賴清德當然會來參一腳。

謝龍介分析，這局已經定型了！柯文哲這次選市長有借錢，貸款還沒還完，再出來選就沒錢可以借了，所以一定要組黨，拿到政黨票補助款，可以再經營4年準備2024年，不可能再拿老婆房子抵押。所以柯文哲一定組黨，搞不好林國慶就入黨了。至於賴清德風度好，不會挑戰蔡英文！

美麗島電子報董事長吳子嘉認為，T台蔡英文滿意度雖然上升8個百分點，但支持度沒有呈現出來，這代表甚麼意思？這代表民眾態度是猶豫的，民眾還沒有到挺蔡英文的程度，但是對蔡英文的不滿意度稍微降低，確實有改善，但對朱立倫與柯文哲還是有信任度的，

吳子嘉說，民進黨一切布局都是往蔡英文選總統的方向在發展，不是不看好蔡英文，是非常憂慮民進黨立委選舉。吳子嘉舉例，2008年謝長廷選總統，民進黨立委只有20幾席，整個黨崩盤。現在不希望歷史重演。如果到4月民進黨初選，蔡英文民調還是15％，民進黨立委大幅衰退可能性很大。

更恐怖的是，吳子嘉說，2008年只有兩黨對決，2020年還有柯文哲，柯文哲組黨的話，變成三黨在選立委，民進黨立委在地方上會遇到同質性很高的候選人，林濁水估計個位數立委，不是不可能。

因此，蔡英文如果維持15％支持度，吳子嘉分析，民進黨立委會變成很慘，立委會忍耐嗎？蔡英文不可能維護2020年政權，因此民進黨希望能把立委維持在30到40席，不要把民進黨老本賭光！

吳子嘉強調，現在大家都有誤解，認為蔡英文很厲害，所以民進黨會提名她，其實剛好錯誤，是民進黨立委現在很怕蔡英文，怕她搞亂掉、怕她搗蛋，大家怕崩盤，連累到民進黨，不是怕她威嚴！

(中時電子報)