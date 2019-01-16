台灣女子高球賽配對賽 韓美女兵團成賽場嬌點

2019年01月16日 22:37 中時電子報 廖德修 /綜合報導 /綜合報導

韓裔美國選手諾亞身高172公分，濃眉大眼，吸引眾人目光。（圖／中華高協提供）

2019台灣女子高球公開賽16日進行職業與業餘配對賽，韓方參賽選手清一色薄施脂粉如韓星架式，展現美麗大方的身段，鋒頭壓過與賽貴賓，成為最吸睛的嬌點。

2019年台灣女子高球公開賽17日起在高雄信誼球場一連舉行4天，比賽前一天進行配對賽。包括中華高協理事長王政松、高雄市副市長洪東煒、台灣女子職業高爾夫協會理事長鄭美琦、韓國女子職業高爾夫協會副會長姜春子等貴賓均與職業選手混合編組比賽。最終由第1組出發的王政松、劉永祿、孟建華及南韓選手吳知泫共獲冠軍。

2019台灣女子高球公開賽共有97位職業及11位業餘選手計108人參賽，名將包括國內選手曾雅妮、徐薇淩、陳宇茹，韓方的崔慧珍、吳知泫、金知炫，美國的摩根（Victoria Morgon）、勞倫絲（Kayla Lawrence）等，我國和韓國選手各41人。賽事也成為我國高球史上、同時列入台灣和南韓女子職業巡迴賽的公開賽，並且列入2020年東京奧運會的資格積分賽。

劉永祿（左起）、王政松、吳知泫、孟建華4人16日贏得2019年台灣女子高球公開賽賽前配對賽的團體冠軍。（圖／中華高協提供）

立法院長蘇嘉全特地南下參加歡迎晚宴，並在致詞時嘉許中華高協理事長王政松及夫人邱鳳玉，讚譽這對夫妻檔主持的裙擺搖搖其基金會，對於推展高爾夫運動貢獻良多。

為了迎接這項高球史上首次移師高雄的國際賽，比賽場地信誼球場斥資百萬元整修果嶺及草皮，氣象煥然一新！球場總經理林壬林表示，包括整理球場的機具及肥料、草種均重新採購，細心培養，要讓選手在最好的舞台上得以盡情揮灑球技。

為了鼓勵國內業餘選手吸取國際賽經驗，主辦單位中華高協還開放國家隊及國家儲備隊隊員陳伶潔、邱譓芠、安禾佑、葉欣寧、許淮茜、吳純葳、楊斐茜、黃亭瑄等人參賽。

2019年台灣女子高球公開賽前身為中華民國女子高球公開賽，自2007年至2018年中斷了12年後復賽，總獎金80萬美元，冠軍獨得16萬美元，是我國TLPGA史上獎金最豐厚的賽事。

(中時電子報)