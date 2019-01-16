阿嬤不會用遙控器怎麼辦？網友這招一看即懂

2019年01月16日 22:49 中時電子報 吳家詮

隨著智慧電視機普及化，各種附加的上網、藍芽等琳瑯滿目的功能鍵，都集中在一支遙控器上。如果再加上機上盒、電視盒、遊戲機等，開啟一台電視可能要用到二、三支的遙控器，而最糟糕的是家中如有長輩，搞不清楚這麼多按鍵，才是他們要用到的「開機」、「轉台」和「大小聲」，往往就是亂按一通，直到整個當機，趕緊叫家人來解決。

像這樣家中有長輩不會用這麼多按鍵的情形，應該是很多人家庭的困擾。有名網友今天臉書《爆笑公社》PO文，很顯然她也遇到了這樣的問題，但是她隨文也PO了一張照片，圖示中她寫到「阿嬤不會用遙控器，現在會了」。

原來她用膠帶把家裡的電視遙控器整個包捆起來，只剩下阿嬤需要用的「開/關機」和「轉台」、「大小聲」的按鍵，其餘按鍵都被覆蓋，如此一來，遙控器簡單明瞭，阿嬤可以輕鬆看她喜愛的八點檔本土劇了。

隨著智慧電視機普及化，各種附加的上網、藍芽等琳瑯滿目的功能鍵，都集中在一支遙控器上。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

網友看了照片哈哈大笑，不過也覺得這是最好的方法，讚這名網友太有才了，紛紛留言：

「我家的遙控器也都這樣包...常用的按鍵露出來就好!沒用到的就包起來」；

「我以前也是用類似方法給老人家用，很多按鍵他們不懂老花又看不清楚」；

「對我來說有用的按鍵也是那幾個，其它都是多餘的」；

「生活智慧王難怪現在有的最新電視可以用說的來選頻道」。

看來家中有電視遙控器使用困擾的人真的不少，不妨可以如法炮製一下。

(中時電子報)