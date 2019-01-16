美海軍啟動6代艦載機設計 預計2030替換F／A-18

2019年01月16日 22:45 中時電子報 盧伯華

F/A-18超級大黃蜂在喬治布希號航母起降

在一片研究並建立6代戰機標準的討論聲中，美國海軍也不落人後，已經跨越了概念階段，開始探索海軍版6代戰機的機身、射控系統、人工智慧傳感器、機載武器與發動機技術，預備在2030年代取代現有F/A-18超級大黃蜂戰機，做為航空母艦上與F-35C戰機搭配的新世代艦載機。

據《權威戰士》(Warrior Maven)報導，美海軍發言人查瑪斯(Lauren Chatmas)將這項6代艦載機的計劃稱為「下一代空中優勢」，其中較重要的內容包括飛行器設計、先進發動機、氣動布局、武器、任務系統、電戰和其他新興技術。預計將在今年完成正式的方案分析，評估現有的優勢技術，例如新型或升級版尖端武器、傳感器和隱形功能，如果時間足夠，也可以容納跨世代系統加入評估。

報導說，一些正在開發中的下一代隱形技術，包括新的雷達隱形裝置、塗層材料和降低紅外線訊號功能發展都相當快速，已接近實戰應用階段。由於沒有明確的時間框架，海軍研究人員可以盡力把技術配置的可能性發揮到極致。

此外，當前的傳感器、航空電子設備和武器系統越來越依賴AI，大量訊息通過整合演算法，分析或處理速度大幅提高。AI的應用、小型遠程傳感器、瞄準技術以及不斷增強自主性的無人機，這些新世代戰機所需要的新技術都已漸趨成熟，現在是將它們整合到新武器平台的時候了。

報導認為，AI的應用為關鍵技術進步提供了應用架構，它能分析和組織大量戰鬥信息，未來戰鬥系統傳感器大量增加，資訊共享和遠程數據鏈可為戰鬥任務帶來前所未有的優勢。但武器平台變得更加網絡化，也會增加網路遭入侵所產生的風險。

此外，AI可以執行耗時的大量信息分析工作，但在指揮和控制角色中仍需要人類擔任最終決策者。雖然AI很快就能夠辨別和組織龐雜的訊息，但是有很多需要直觀能力的決策，以及解決問題的判斷，仍被認為是人類認知能力的獨特優點。

(中時電子報)