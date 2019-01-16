調查民怨惹官怨 kolas：如何看待看官員心態

2019年01月16日 22:58 中時 張理國

行政院發言人kolasYotaka晚間證實，為了要求各部掌握民怨，行政院祕書長李孟諺已發文給各部會一份民怨調查表，要求各部會統整前5大民怨事項，並在周五前交回行政院。

據了解，各部會已收到來自行政院的公文，要求各部會限時羅列民怨或不便民事項，並載明「一、問題內容」、「二、用何方法解決」、「三、誰來解決」、「四、何時解決」。但有官員質疑這樣的做法很可笑，如果各機關都清楚民怨或不便民之處，也知道如何解決，那就不會有民怨了

kolas說，行政院的確有發出公文，這是應行政院長蘇貞昌的要求，由李孟諺發出的公文，請各部會蒐集前5大施政有民怨的政策，在周五回報給行政院。而在這5大民怨施政蒐集完成後，也要提出如何解決、誰來解決、何時解決？

至於民怨還沒蒐集，已傳出有「官怨」，kolas說，這樣的做法是要大家反芻一下，過去的做法有何需要改進之處，也沒有那麼負面，這樣的做法蘇揆也不是第一個，很多行政院長都有類似做法，包括吳敦義、張善政、賴清德等人都有，以往卓榮泰任祕書長時，也有提醒各部會包括機車加裝abs都要注意民怨，要盤點跨政府的政策是否產生民怨，這樣的做法並不奇怪，最重要是公務員用什麼心態看這件事。

(中時 )