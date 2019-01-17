馬術天后葉繡華將在高雄成立首座國際馬術中心

馬術天后葉繡華將在高雄大社觀音山成立第一座國際馬術中心。（林雅惠攝）

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葉繡華說，高雄天氣非常適合養馬也非常適合馬術比賽及運動。（林雅惠攝）

馬術天后葉繡華將在高雄大社觀音山設立台灣第一座國際馬術中心，目前正在趕工作業中，預計2月農曆過年後宣布成立，4月份並將在高雄舉辦國際馬術比賽，預計邀請7個國際選手參賽，希望積極將馬術推向國際。

馬術比賽向來被人看作貴族運動，它也是奧運所有項目中，唯一使用有「生命」的載具在比賽的項目，在台灣愛馬人士用心投入推廣之下，馬術的距離將不再遙遠。

葉繡華表示，高雄氣候非常適合養馬也非常適合馬術比賽及運動，因此今年將回鄉設立「葉繡華國際馬術」高雄訓練場，意在推廣國際馬術及培養在地馬術選手，接下來會甄選出8位學員免費培訓，凡7歲以上12歲以內的學童都有資格接受報名，每位學員培訓費用包括國內國外賽事等費用預計約500萬元。

葉繡華進一步指出，國際馬術用的競技馬多數由歐洲進口來台，凡進口的馬匹必須血檢符合台灣疾管署檢疫條件，在歐洲檢疫持續觀測28天，再搭乘專機到台完成報關程序，至台灣檢疫所待10天後，進行一次血檢掃瞄晶片並核實馬匹來台護照，再到馬場由疾管署監督3個月，在3個月期間內不得更換馬匹場所，待確認馬匹健康才會開立放行單。

(中時 )

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