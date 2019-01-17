律師說法》華南王子新光公主離婚大翻盤！關鍵是這個

2019年01月17日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

華南金王子林知延與新光金公主吳欣盈豪門婚姻生變，林男懷疑妻子外遇，在車上裝GPS定位器，並提告請求離婚反遭吳控妨害秘密，台北地院一審駁回林男之訴。林男上訴後，高院認為，2人已分居5年多，雙方為達勝訴目的，互相指責攻詰，婚姻難以繼續維持，9日逆轉判准離婚。可上訴。

●法律評析

台北地院一審判林知延訴請離婚判訴，到了二審居然大逆轉翻盤，判決雙方離婚，為什麼會有這樣兩極的判決結果？家事案件的法官自由心證範圍最大，而且案件是浮動的，到二審官司進行的中間又拖了一大段，雙方越吵越兇，更加凸顯婚姻無回復之希望，雙方過失比例大小都是法官説了算，不會像財產事件的與有過失，需要寫出具體過失比例，何況雙方過失程度相同也可以判決離婚，單憑這一點每件都要判也不難。

一審訴訟過程中，吳女採取溫柔反駁策略，表明仍有維持婚姻意願，但婚姻狀況是持續浮動的，且雙方在後續調解及刑事妨害秘密的官司，卻越演越烈，吳女實際上並未採取任何積極婚姻的作為，反而加深裂痕，顯然無維持婚姻的意願，對婚姻破綻的責任大幅提升，導致二審法官做出與一審相反的判決。

而所謂「難以維持婚姻」的判斷標準是以倘若處於同一境況，任何人都將喪失維持婚姻意欲之程度而定。經常會聽到有民眾詢問，丈夫在家遊手好閒、不務正業，但是還是很愛小孩，這樣可不可以訴請離婚？姑且不論是否與事實相符，假設，今天角色互換，如果夫以妻婚後不積極找工作，收入少不分擔家中經濟支出，但妻對未成年子女的照顧未曾缺席，此等情況仍構成民法第1052條第2項之重大事由嗎？因此，所謂難以維持婚姻，不能單純以其個人主觀上已喪失維持婚姻之意欲為判斷標準，尚須依照客觀情形判斷，是否已達於倘處於同一境況，「任何人均」將喪失維持婚姻意欲之程度為斷。

(中時電子報)