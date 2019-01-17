NBA》專家預測字母哥奪MVP 東契奇最佳新人

2019年01月17日 00:11 中時電子報 黃邱倫

NBA本季開打至今已過了一半賽程，美國媒體邀請專家針對各獎項做出預測，結果出爐，公鹿「字母哥」阿提托康波勇奪例行賽MVP，獨行俠超級新秀東契奇獲選年度最佳新人獎。

獨行俠超級菜鳥東契奇(左)有機會勇奪年度最佳新人獎殊榮。（美聯社資料照）

公鹿目前31勝12敗，東區戰績暫居第二，緊追在暴龍之後，阿提托康波場均26.4分、12.6籃板、6助攻、1.38抄截、1.48阻攻，是一位全能型超級巨星。

去年選秀探花東契奇，效力於獨行俠的他，雖然球隊戰績20勝23敗不太理想，西區排名倒數第三，但掩遮不了才華洋溢的他，場均20.2分、6.7籃板、5.0助攻、1.12抄截，絲毫看不出他是剛踏入NBA的菜鳥。

身披快艇戰袍的路威廉斯，上賽季以場均22.6分、2.5籃板、5.3助攻的數據奪下年度最佳第六人，本季目前場均18.6分、2.7籃板、4.9助攻，有機會蟬聯這個獎項。

上賽季來到雷霆的保羅喬治，本季出賽42場，幫助球隊取得26勝17敗佳績，西區緊追在勇士與金塊之後，場均26.6分、8.1籃板、3.9助攻、2.26抄截，得分與籃板皆創生涯新佳，可望摘下年度最佳防守獎。

曾在馬刺教頭帕波維奇麾下擔任助理教練的巴登荷瑟，去年與老鷹分道揚鑣，隨即接下公鹿兵符，本季又帶領公鹿打出絕佳好成績。上賽季公鹿44勝38敗，同時期22勝20敗，目前31勝12敗，多拿了9勝，他的執教能力有目共睹，可望拿下年度最佳教練殊榮。

(中時電子報)