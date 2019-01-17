NBA》克雷湯普生：四次扣籃比進十顆三分球還爽

克雷湯普生表示，四次扣籃比投進十顆三分球還要爽。(美聯社)

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中時電子報

勇士在客場首節就飆進10顆三分球，單節狂砍51分，最終擊潰金塊重奪西區龍頭寶座，整場比賽貢獻31分、演出4次扣籃美技的克雷湯普生受訪時表示，比較起來，4次扣籃的確比單場投進10顆三分球還要爽。

克雷湯普生雖然在季初打得跌跌撞撞，尤其是前7場比賽三分球36投僅中5，投籃命中率僅有13.88%，可說是爛到爆，但去年10月29日客場與公牛之戰，克雷單場飆進14顆三分球，改寫隊有史提芬柯瑞保持NBA單場13顆三分球紀錄之後才逐漸有了起色，本季至今有7場單場砍進超過5顆三分球，是全聯盟最有威脅性的外線射手之一。

克雷湯普生在1月8日主場迎戰尼克的時候狂得43分，該役出手29次命中18球，最誇張的是他只運了4次球，也就是說他有25次在拿到隊友傳球之後就立刻出手或是跨步上籃，7顆三分冷箭幾乎是把尼克一槍斃命。

此次在丹佛面對西區強敵，當對手都在嚴防他的外線出手動作的時候，克雷湯普生改變了作戰策略，4度切入轟炸籃框，讓勇士板凳席上的隊友們嗨翻天。

克雷湯普生笑說，「我從高中時期到現在都沒像這場比賽有如此扣籃的表現，說真的，這比我單場投進10顆三分球的感覺還要爽，前隊友帕楚利亞賽後傳簡訊給我，稱讚不曾看到我單場4次扣籃，我回訊給他，本季扣籃次數比他還要多。」

(中時電子報)

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