NBA》溜馬公鹿七六人與勇士聯手寫紀錄

2019年01月17日 00:05 中時電子報 黃邱倫

2019年1月16日是NBA創多項紀錄的日子，單日6場比賽合計勝分差高達28分改寫新猷，勇士打出史詩級的首節得分，七六人創29年來單場得分最高紀錄。

1月16日首先登場的溜馬迎戰太陽，印地安大軍131比97，34分之差痛打西區戰績墊底的鳳凰城；緊接著七六人149比107擊斃灰狼，大勝42分；公鹿在「字母哥」阿提托康波大三元領軍下124比86澆熄熱火，贏了38分；勇士在客場142比111痛毆金塊，大贏31分；其他兩場比賽老鷹142比126爆冷電翻雷霆，湖人107比100險勝公牛。

6場比賽除了湖人贏得比較驚險外，其他5場戰況都是一面倒的比賽，平均勝分差高達28分，創下NBA史上單日至少5場比賽的最大勝分差紀錄，前紀錄是1994年2月21日的23.8分平均勝分差。

勇士單節三分球14投10中，狂轟51分創NBA首節得分紀錄，憑藉著史詩級的演出終結了金塊主場10連勝。

七六人單場攻下149分，寫下隊史29年來正規賽的情況下單場最高得分，前次單場得到149分得追溯到1990年3月30日，當時他們以149比131擊潰金塊。此外，七六人單場飆進21顆三分球，改寫隊史單場18顆三分球紀錄。

灰狼雖慘敗七六人42分，但「飆風玫瑰」羅斯達成生涯10000分里程碑；雷霆保羅喬治投進5顆三分球，生涯例行賽投進1283顆三分球，追平布雷克洛，NBA史上並列排名48。

(中時電子報)