NBA》悔不當初？公鹿老闆自爆差點搶到柯瑞

要不是當年公鹿醫療團隊評估錯誤，柯瑞如今可能不是穿勇士球衣了。(美聯社)

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中時電子報

儘管公鹿本季靠著「字母哥」阿提托康波領軍，戰績排名始終在東區前4強內，但公鹿老闆之一的馬克拉斯瑞心中仍有遺憾，近日接受《ESPN》記者艾索拉訪問表示，要不是當年醫療團隊評估錯誤，公鹿早有機會從勇士挖來柯瑞！

拉斯瑞所說的這段往事，就是2012年公鹿與勇士做出的球員交易，原本公鹿高層想挖柯瑞，卻遭醫療團隊阻止，理由是他們認為柯瑞體型太過單薄，受傷風險過高，結果公鹿最後用中鋒波格特，跟勇士換來艾利斯，而不是柯瑞。

「我不知道當年假如勇士用柯瑞跟我們換波格特的話，他們是否還有後面這些年的輝煌時刻，」拉斯瑞說，「當時原本交易就是那樣談的，但我們的醫療團隊並不認為柯瑞的腳踝可以支撐下去，怎麼說呢！這就是運氣，勇士的運氣。」

事實上，公鹿的運氣確實欠佳，因為後來柯瑞徹底發光發熱，除了屢創三分球歷史紀錄，更帶領勇士最近4年摘下3冠，反觀艾利斯呢？他僅效力公鹿1年，就被交易到獨行俠，還在2017年就捲入禁藥疑雲，隨後就離開NBA戰場。

所以拉斯瑞2014年4月成為公鹿老闆，一上任的首要工作就是開除原本的醫療團隊，重新找來值得信賴的醫療成員，至於痛失柯瑞的遺憾，也在2013年第15順位「撿」到阿提托康波有所補償，拉斯瑞只能期望字母哥還能再進化了。

(中時電子報)

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