一題問倒王世堅！高嘉瑜、學姊跟韓冰誰最漂亮？

2019年01月17日 00:08 中時電子報 林郁庭

上圖：高嘉瑜(翻攝自臉書)。中圖：邰智源與「學姐」黃瀞瑩。（翻攝自木曜4超玩 YouTube)。下圖：韓冰(資料照)。

民進黨台北市議員王世堅與高嘉瑜，受邀過年特別節目錄影，高嘉瑜也開心在臉書上透露，其中有一題竟然是，「在王世堅大哥心中，高嘉瑜、學姐跟韓冰誰比較漂亮？」PO文一出，立刻引發網友熱烈討論。

身為「柯黑１號」台北市議員王世堅，過去也曾與北市議員王世堅在議會大戰，在韓國瑜當選高雄市長後，不論網友、媒體如何拱，就是堅決不跳海、不跳愛河。只不過，當韓國瑜愛女韓冰開口邀約他到高雄觀光時，王世堅竟然一秒融化變得靦腆了起來，還因此一改不跳愛河的態度，馬上靦腆笑說：「如果我們高雄的民眾認為(我去)有用，我多少可以廢物利用。」驚人變化當時震驚不少網友，之後王世堅於廣播節目訪問，表示一看見韓國瑜的女兒韓冰，就像看見自己的女兒一樣，只會傻笑點頭，什麼都會答應。

「學姊」黃瀞瑩日前因上《木曜4超玩》爆紅，甜美氣質順間擄獲不少人的心，甚至還成為柯文哲的最佳助選代言人，不管她走到哪，都自動會成為焦點成為話題，被封為最受鄉民歡迎的「競選嬌點」。

高嘉瑜也不遑多讓，雖然已經38歲卻保養得宜，完全凍齡的外表，說是大學生也不會讓人覺得不妥，而她也在去年九合一大選，在中港湖區拿下第一高票連任。

究竟在王世堅心中，學姊、高嘉瑜和韓冰誰最漂亮？高嘉瑜在臉書貼文透露，她們把攝影棚搬到議會的過年特別節目，其中竟然有一題要問王世堅，「我跟學姐跟韓冰誰比較漂亮」。

雖然王世堅的答案得等節目播出才知道，但想必這一定會讓他相當苦惱。許多網友也急忙來猜，「恰吉當然要選韓冰啊！提到韓冰都害羞起來，講話也變軟了」、「這需要比嗎？高嘉瑜用瀏海就完勝了！」、「選有頭髮的韓國瑜」、「這還用比嗎？勝負不是已經很明顯了？」、「我三個都要」。還有人笑回，「這題陷阱題，我等著看世間情如何答」、「恰吉 跟 世堅大哥 誰比較有人氣？」、「就像是問 媽媽跟老婆落水要先救誰，有87%像」。

(中時電子報)