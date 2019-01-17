紅毯最美女星！「新版聶小倩」PK王祖賢 美艷驚人

鍾楚曦版聶小倩劇照曝光。(取自微博)

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中時電子報
鍾楚曦親自打造聶小倩紅色妝容。(取自微博)
電影《倩女幽魂》中的王祖賢。(本報系資料照)
大S版聶小倩。(本報系資料照)

王祖賢1987年在電影《倩女幽魂》中飾演聶小倩，堪稱影壇經典，她更憑此片入圍香港金像獎最佳女主角。其實在王祖賢之後，不少女星包括大S、楊冪、劉亦菲都飾演過聶小倩，近日大陸25歲女星鍾楚曦在賀歲片《神探蒲松齡》扮演聶小倩的劇照也曝光，紅衣造型獲讚美出新高度！

鍾楚曦出道5年多，星途順遂，以馮小剛電影《芳華》獲得第54屆金馬獎最佳新演員提名，更被影后舒淇大讚是紅毯最美女星，前途不可限量。她早前在微博曝光扮演聶小倩的紅衣劇照，更獲網友盛讚美出新高度，「這襲紅衣真的驚豔，令人移不開眼」、「這個造型挺好看，但是不容易超過王祖賢的原創」。

由成龍、阮經天、鐘楚曦主演電影《神探蒲松齡》，故事講述蒲松齡在屢破奇案、收妖揚善過程中經歷的一系列闔家歡奇幻故事，鍾楚曦受訪時坦言在片中飾演聶小倩一角，剛開始完全是懵的，不知道該如何去演，她索性完全放開，釋放自己，最終找到了詮釋小倩的感覺。另外，其紅色造型的紅色妝容也是由她親手設計、親自化上，每天為自己化妝也成為她入戲的第一步。

(中時電子報)

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