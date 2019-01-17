「口譯哥」被忽視的國籍問題

2019年01月17日 00:50 中時電子報 江飛宇

俗稱「口譯哥」的趙怡翔，以31歲之齡被指派為駐美政治組組長，這項任命案立即造成各界譁然，一方面是這個工作過去都是資深事務官派任，這次的政治任命顯然破壞文官制度。其次他的資歷太淺，人脈不足，未必瞭解複雜的國際事務。另外，他在一段時間裡是以雙重國籍的身分在政府單位工作，曾經觸法。

趙怡翔在國中畢業後前往加拿大讀高中，並且有加國國籍，到了2010年返回台灣，並在獨派色彩強烈的《台北時報》工作，也就在這段時期，他會以流利的英文發表了許多「馬英九政府賣台」的投書與報導，這些文章要是被西方媒體引用，就會成為國內政局的話題，如此「出口轉內銷」，為民進黨打了不少場國際輿論戰。同時報社也有意力扶捧他，曾在2011年9月16日以自由時報名義對趙怡翔有一場訪問，他提到自己熱愛台灣，願意服兵役，甚至放棄加拿大公民身份。

如此表現也得到民進黨的注意，尤其現任的外交部長吳釗燮就特別對他青眼有加，他從2016年5月起就進入國安會秘書長辦公室服務。當時的國安會秘書長不是別人，正是吳釗燮。然而，此時的趙怡翔還是個加拿大人。

雖然趙怡翔早在2011年就說將放棄加國國籍，但是外交部的資料卻顯示，趙怡翔申請放棄國籍是在2016年5月9日，也就是蔡英文當選總統，即將就任的前夕才提出申請，手續流程需要時間，直到8月11日，他才拿到放棄國籍的相關文件，加拿大身分也才確定消失，也就是說我們的「口譯哥」剛任職國安會的前三個月 ，他仍有雙重國籍。

以上所述皆為公開資料，或許有人認為僅僅三個月的雙重國籍不成問題，但是實在不解為何如此著急？在他還沒有失去外國身份時，就迫不急待的起用他，是他有怎樣的大才？後來他又先後任職於總統府祕書長辦公室、並當上外交部長辦公室主任等職務，也看不到什麼獨特的表現。比如在他任職的期間，台灣與加拿大在實質關係上可有所進展？假如有，為何「貴婦奈奈」潛逃到加拿大，卻無法將她遣返回台灣呢？

再進一步延伸聯想，從2016年1月蔡英文當選，到2016年5月蔡英文就職的這段時間，國安會勢必有經歷過一段的交接期，在舊的國安會秘書將相關機密文件交給吳釗燮的時候，口譯哥有沒有經手過？既然他是吳釗燮手下愛將，很難相信他毫無參與，若是如此，雙重國籍者在國安會裡，以及在政府裡還有多少呢，這是個值得思考的疑問。

(中時電子報)