萬海航運捐贈1919行動廚房提供救災熱食與學童食育體驗

2019年01月17日 02:40 工商 張佩芬

1919卓蘭陪讀班小朋友一同DIY披薩。圖：萬海提供

台灣是全球天然災害風險最高的地區之一。為了讓災害損失減到最低，基督教救助協會成立20年來，除在災時投入救災行動外，平時也積極推動防減災與先遣志工演練，並推動「1919食物銀行」，長期送食物包給弱勢家庭，萬海航運特別為1919食物銀行建置了一行動廚房。

以20呎貨櫃改裝的廚房主體、全套廚具冷凍設備，並捐助3年的拖車經費。啟用記者會於昨（16日)下午二時假1919食物銀行台中園區舉行，由萬海航運總經理謝福隆代表捐贈。

衛福部社會救助及社工司司長李美珍、台中市政府社會局局長陳坤皇，特別蒞臨致詞。李司長表示，舉凡國內對低收、中低收入戶的服務，以及災害救助，都是社會救助及社工司的業務。而1919行動廚房結合了食物銀行與災難救助的功能，平日還可到偏鄉進行兒童食育體驗。「萬海航運所捐贈的行動廚房不但美麗，而且充滿了無限的感動！希望未來在全國各地，都能看到行動廚房的服務。」

陳坤皇則表示，台中市政府一向非常看重食物銀行。救助協會在台中園區的實體食物銀行，即是台中市的第11家聯盟店。陳局長表示，台中市的食物銀行採用與民間合作的模式，目前已有31個發放站。未來市府將把重點放在惜食的推廣，而1919食物銀行的行動廚房與惜食料理包的結合，就非常接近市府未來的藍圖。

基督教救助協會秘書長夏忠堅指出，救助協會自1998年成立以來，已投入國內外大小災難救助60餘次。「經驗告訴我們，在救災現場，若能提供災民與救災人員熱騰騰的衛生飯食，則將大大提升救災效率。因為災民飽了，心就暖了；救災人員飽了，搶救就更有力。」

謝福隆表示：萬海長期運用核心資源與優勢，提供「愛心貨櫃」協助天然災變及國際人道救援物資的免費協運，近幾年也透過二手貨櫃捐贈，支持非營利組織將貨櫃改建成教室、安置住所、醫療診間等。1919食物銀行以往經常投入救災現場的服務，萬海也認同行

動廚房設置的意義，因而開啟了此次合作。希望能善盡企業社會責任，引發更多善的循環，更多串連，讓貨櫃的運用更廣泛。

行動廚房主體為一20呎的萬海貨櫃，當貨櫃如變型金鋼開展時，車體內包含煎煮烤炸功能的各式廚具、冰箱，及水電等配備，立即展現。1919食物銀行總監張謙方表示，行動廚房秉持著救災一切自理的原則，備有水箱、太陽能板，水電可自給無虞。未來當災難發生時，救助協會就會立刻出動1919食物銀行物流車隊(5部常溫／冷藏貨車)，帶上台中園區中央廚房所製作的冷凍調理包，提供災民與救災人員24小時不斷炊的熱食。估計行動廚房就定位後，一個半小時內即可供餐，最高可同時供500人用餐。

由於台灣近年來食物浪費嚴重，惜食成為全民共識，而要杜絕此一惡習，必須從小做起。因此未來1919行動廚房也將前進校園，特別是到偏鄉小學，透過食育體驗活動，教導學童珍惜資源，同理缺乏食物的弱勢家庭。

同時也將前往1919陪讀班，進行食品營養與飲食安全教導，並將利用惜食食材，教導簡易烹飪技巧，讓弱勢庭的孩子即使家中無人做飯，也能餵飽自己。

啟用記者會後，卓蘭1919陪讀班小朋友在食物銀行園區內的中央倉儲，認識惜食處理過程，並動手DIY製作披薩，披薩上滿是豐富的餡料。等待出爐後熱氣蒸騰，在寒冷的天氣中咬上一口，臉上露出滿足的表情。而在行動廚房上，熱騰騰的包子也讓與會貴賓一同享用。

未來行動廚房也將接受邀請，參與各縣市政府災防演習，模擬災變現場後勤伙食支援情況。1月19日，行動廚房就將首度出擊，接受花蓮消防局邀請，參加119消防節活動，配合義勇消防特種搜救隊演練，擔任後勤伙食支援角色。

(工商 )