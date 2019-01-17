虐童案激出500位民眾圍院檢 3人凌晨收押 凌晨2時民眾漸散

台南地檢署門口有數百位民眾聚集，警力站在門口戒備。（程炳璋攝）

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憤怒的網友呼朋引伴，讓台南地院車道門口凌晨仍聚集500人等後嫌犯被送出。（程炳璋攝）
警方將蛇行、挑釁的騎士壓制在地。（程炳璋攝）
警4分局長蔡進閱拿起麥克風柔性勸導民眾離去。（程炳璋攝）

台南市1歲半女童遭17歲生母與3名友人聯手虐打致死，檢方將4人皆依照殺人罪嫌聲押，生母16日傍晚先由少年法庭裁定收容，台南地院對其他3人的聲押庭開到17日凌晨近1時裁定羈押獲准，法院外早有憤怒網友用手機直播呼朋引伴，引來500人聚集，等著要攔路揪出嫌犯毆打，法警調虎離山，座車從另一祕道駛離，才順利將3人送往看守所，民眾則到凌晨2時才逐漸散去。

「出來就乎死！」台南虐童案激出500人包圍台南地院，16日傍晚陸續有民眾聚集在台南院、檢辦公大樓，民眾透過手機直播呼朋引伴，越晚人越多，17日凌晨時已達500人。還有網友在臉書粉絲頁上宣告免費提供飲料當「支援」，要現場民眾展現「鄉民的正義」。

虐死女童的生母因未成年，16日傍晚先台南地院少年法庭裁定收容，生母的表姐、表姐夫與李姓男子等3人已成年，台南地院法官直到凌晨近1時，以犯人嫌疑重大，有滅證與勾串犯人之虞，裁定收押，未禁見。其中女童生母的表姐已懷孕6個月仍被收押，成為孕婦遭判羈押的罕見案例。

台南虐童案最棘手的卻非聲押判決，而是法院外500位等著執行「私法」的鄉民，他們堵住法院汽車車道，不放過任何一部駛出看守所的座車。警方出動數百名警力戒備，將民眾隔在車道兩側路邊，控制現場。

人多仗勢，有幾部改裝機車在凌晨1時許開始以蛇行、鳴按喇叭方式，呼嘯穿梭法院外車道，引起一旁民眾吶喊助威，挑釁在場警方，來回數次之後，警方決定衝出來抓人，將一邊蛇行、一邊吆喝的機車騎士約5、6人攔下，並壓制在地，引起旁觀者一陣鼓譟，有人手持手機拍攝警方，並大叫放人。

台南市警局第4分局長蔡進閱拿起大聲公柔性控制現場。警員一一清查蛇行挑釁的騎士，依照危險駕駛開單。

經過這場短暫衝突，院方剛好調虎離山，虐童案3嫌早搭乘法警座車，偷偷另從祕道安全送往看守所。民眾見嫌犯已送走，在凌晨2時漸漸散去。

(中時 )

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