01月17日三大報頭版要聞

2019年01月17日 07:08 中時電子報 綜合報導

@中國時報

台南15日發生1歲6個月的小女童慘被未成年生母夥同表姊等人當成人肉沙包，活活虐打至死。再往前推，13日新北市蘆洲傳出林姓狠父只為肉圓沒加辣就爆打妻兒，9日永和淯薪托嬰中心托育人員涉嫌以鍋鏟打幼兒腳底板。短短7天3起虐童案，孩子淒厲哭聲、遍體鱗傷的幼小身體，透過網路傳播，引起全民憤慨，更挑動民眾對社會正義不彰的敏感神經。鄉民透過鍵盤串連，擬藉私刑教訓施暴者，儘管手段可議，卻凸顯民眾對司法的失望與不信任，正不斷擴大。

去底九合一大選期間，中天「陳其邁造勢，邱議瑩說『麥』離開」相關新聞，因「嘸」跟「麥」的認知差異，國家通訊傳播委員會（NCC）昨動用《衛星廣播電視法》新修正條文中的「新聞事實查證原則」，裁罰中天20萬元，罪名竟是這一字之差「損害公共利益」。中天強調，事實就是事實，「大家麥離開」就是大家麥離開，NCC未全盤瞭解事實，做出違誤之認定，令人遺憾。這也引來用文字獄製造寒蟬效應的譏評。

繼台中喊出「中電不北送」後，南部環團也向高雄市政府訴求「南電不北送」，台電昨指出，如此將造成兩大破壞，一是電力系統可能垮掉，二是全台得「實施計畫性限電」，甚至815全台大停電惡夢可能重演，即便認為電夠用的台中高雄也可能因此限電。工商業界對此也批評：「絕對會影響投資」。

「好好一個孩子竟被打到死！」不幸遭生母等人虐死的女童「棠棠」原本活潑可愛，外婆提到外孫女淚眼婆娑，「2天前女兒說要搬走，若沒繼續住，棠棠就不會死了…」。外婆吐露，女兒指表姊稱小孩卡到陰，不給小孩睡且一哭就打，手段凶狠，「爸爸不負責、媽媽不懂事，阮孫可憐！」友人透露虐童致死的表姊懷有6個月身孕，且是雙胞胎，網友痛罵心狠手辣，「自己都要當媽媽了，怎下得了手？」

@旺報

蔡英文總統日前將中共總書記習近平的對台講話，解讀為「九二共識就是一國兩制」，大陸國台辦16日首度對此回應，發言人馬曉光批評此舉故意將二者混為一談，刻意誤導台灣民眾；在被問及九二共識定義時，馬曉光指共謀國家統一是應有之義，並罕見完整還原當年海基、海協兩會函文的原始內容，海基會前副董事長高孔廉受訪就直言「非常不容易」。

針對工研院限制使用華為產品，大陸國台辦發言人馬曉光16日認為，這種做法迎合外國某些勢力，甘當外人的棋子不得人心。對於美國白宮國安會發言人稱，美方「拒絕接受武力恐嚇台灣人民的方案和威脅」，呼籲大陸「停止壓迫台灣」，馬曉光批評美國，台灣問題不容外來勢力干涉，勸民進黨政府不要挾洋自重，否則自食惡果。

美國防部下屬的國防情報局公布最新《中國軍力報告》指出，北京長期的興趣是最終促使台灣與大陸統一，並阻止任何宣稱台灣獨立的企圖，這已是大陸軍隊現代化的主要驅動力。對此，大陸外交部16日批評罔顧事實，充滿冷戰思維和零和博奕思想；我國防部發言人陳中吉則表示，中華民國比全世界任何一個國家重視、關切中共敵情，對於相關敵情動態，時刻都能掌握。

新年伊始，台北在1月分便有4個大型藝博會登場，堪稱史上頭一遭。從當代藝術到水墨、新銳藝術，業內人士認為近年藝博會確有群聚台北的趨勢，看重的便是台灣藏家的實力，但另一方面，畫廊也期望透過大型、國際級的藝博會，帶動藝術產業整體的活絡度。

@工商時報

壽險公司登錄的業務員2018年底衝破22萬人次，創13年新高，今年九大壽險合計就要招募業務新兵3.36萬人，如果加上其他中小型壽險，估計將有3.5萬個業務工作機會，不少壽險公司甚至打出「回鄉創業」、「邊工作邊追求夢想」，盼吸引更多年輕人加入。

證交所董事長許璋瑤16日指出，2018年新增上市掛牌家數共29家，為近5年最多；新股上市（IPO）籌資金額167.3億元，年成長逾1倍；新上市掛牌公司市值2,702億元，更是近15年來最大。證交所3年內、即2021年上市家數力拚1千家。

中國人民銀行為保障春節前的資金需求，持續加大向市場放水。繼15日下調存準率釋出7,500億元人民幣（下同）流動性後，人行16日連續第三個工作日在公開市場進行逆回購操作，且單日淨投放高達5,600億元，單日淨投放和操作量均創下歷史新高。

美國政府關門邁入第26天，持續改寫史上最久關門紀錄，公部門停擺已對美國整體經濟造成連鎖反應，並重創飽受貿易爭端與股市震盪之苦的企業信心，初估政府每關門一周，經濟成長率至少將減損逾0.1個百分點。

(中時電子報)