韓國瑜不是鐵打的！ 佳芬姊用這一味幫補身

2019年01月17日 08:47 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

韓市長累了嗎？佳芬姊燉「愛妻雞湯」補精力。(中天新聞提供)

韓國瑜上任高雄市長後，每天跑行程像陀螺轉個不停，還被媒體逮到太累了，竟在非洲豬瘟防疫演習時打瞌睡。為此，愛妻李佳芬不捨之餘，只能當他最溫柔的後盾，每周幫他燉雞湯身子。這一味特製的愛妻雞湯，經她精挑細選並中藥熬製，裡頭有她滿滿的愛，連女兒韓冰也大讚好喝。

韓國瑜就任3周，不斷丟出市政新想法，也馬不停蹄拜會企業拚經濟，近來農產品外銷屢有斬獲，就任成績有目共睹。不過，韓國瑜為高雄市政打拚，每天忙個不停，也因此耗費大量體力，而被媒體逮到他在公開場合「度咕」，讓人忍不住問他，韓市長您累了嗎？

韓國瑜每天忙得跟陀螺一樣，體力精力大量消耗，讓市長夫人李佳芬很不捨。為讓韓國瑜全心打拚，她每周燉愛妻雞湯幫他補身子。愛妻雞湯有佳芬姊的堅持，她找熟識的養雞場，確定雞隻來源有保障，並選用不澀口的雞腿肉，再加中藥材黃耆、紅棗、人蔘。佳芬姐的這味燉雞湯，連女兒韓冰也認證好喝。她說，老爸最近事情比較多，身體較累，需要補充體力。

中醫師說，雞湯是一年四季都適合喝的食補。李佳芬除了幫韓國瑜準備雞湯，也透露對丈夫的不捨說，韓國瑜就像是自動輸送帶，不斷地往前跑，休息對他來講就顯得很奢侈。作為妻子，透過愛妻雞湯的補給，就是她對丈夫最好的支持。

(中時電子報)