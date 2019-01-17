小英故意埋地雷？謝寒冰：蘇貞昌會爆炸身亡

行政院長蘇貞昌團隊14日宣誓就職，蘇貞昌院長（左）親切向農委會主委陳吉仲（右）等閣員握手打氣。（陳怡誠攝）

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中時電子報
/整理報導
資深媒體人謝寒冰。(圖片取自Youtube)

前行政院長賴清德總辭後，新行政院長蘇貞昌內閣於14日上任，而內閣成員也幾乎都留任。對此，資深媒體人謝寒冰表示，這個內閣問題很多，像農委會主委陳吉仲，這次真除了。顯然，留下陳也不是蘇貞昌的本意，應該是總統蔡英文的意思，但小英留下這顆地雷，如果蘇貞昌不拔除，自己可能會先踩到，爆炸身亡。

對於內閣幾乎都留任，謝寒冰於政論節目《新聞龍捲風》上表示，這個內閣說真的問題很多，像農委會主委陳吉仲，這次真的真除了。老實說，陳吉仲是他認為中華民國史上最不要臉的閣員之一，因為陳做出許多讓人覺得匪夷所思的事情。

謝寒冰更舉一個例子，最近陳在Line上面又推出一個新的東西，說要持續推動新農業政策，認同就來抽獎，所謂的認同就是要認同陳107年的新農業政策，認同就來抽獎，抽出商品卡100元，這是非常奇怪的抽獎方式！不就是一種買票方式嘛！

謝寒冰指出陳吉仲是個超級大地雷，前北農總經理吳音寧，當初不就是他搞出來的，結果吳音寧走掉，這個人還沒走，居然還真除，直接當農委會主委！顯然，留下陳也不是蘇貞昌的本意，應該是蔡英文的意思，那是不是蔡英文故意要埋一個地雷給蘇貞昌的，這顆地雷如果不拔除，蘇貞昌自己可能會先踩到，爆炸身亡。

(中時電子報)

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